Por Redação O Sul | 12 de maio de 2024

Números mostram que mais de 2,15 milhões de pessoas foram impactadas em todo o Estado Foto: Reprodução Números mostram que mais de 2,15 milhões de pessoas foram impactadas em todo o Estado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um novo balanço divulgado neste sábado (11) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul mostra que já passa de 2,15 milhões o número de pessoas afetadas no Estado. Isso representa 20% de toda a população gaúcha, que, segundo o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2022, é de 10,8 milhões.

O Estado enfrenta sua maior catástrofe da história, onde 136 pessoas morreram e outras 125 estão desaparecidas, segundo números atualizados neste sábado. Outras 537 mil pessoas estão desalojadas e 806 estão feridos. Desde o início das operações de socorro, já foram resgatadas mais de 74,1 mil pessoas e 10,3 mil animais.

Alerta para chuvas

O Rio Grande do Sul recebeu neste sábado um alerta de risco “muito alto” para eventos geo-hidrológicos, que incluem ocorrências como enchentes e deslizamentos. O aviso feito pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) é referente aos dias 11 e 13 de maio.

A medida vale para as mesorregiões Centro-Oriental, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Metropolitana de Porto Alegre diante da previsão de chuva para este domingo (12).

Segundo o Cemaden, o aviso vale, principalmente, para a região centro-norte do Estado, que “somada à permanência das inundações, aos níveis fluviométricos elevados em vários municípios e ao deslocamento das ondas de cheia, decorrentes dos acumulados de chuva dos últimos dias e das condições de saturação do solo, agravará a situação hidrológica de municípios localizados nessas mesorregiões”.

2024-05-12