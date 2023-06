Geral “Horrível e trágico”: série de ataques no Reino Unido deixa três mortos

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Polícia britânica prende um homem após encontrar três mortos nas ruas de Nottingham. (Foto: Reprodução)

Três pessoas foram mortas e várias ficaram feridas em uma série de ataques em Nottingham, no Reino Unido, nesta terça-feira (13). A polícia prendeu um homem de 31 anos por suspeita de assassinato, e investiga se os casos estão interligados.

Por volta das 4h, a polícia foi chamada para atender um chamado na Ilkeston Road, onde duas pessoas foram encontradas mortas na rua. Minutos depois, policiais foram chamados para responder a outro incidente na Milton Street, depois que uma van tentou atropelar três pessoas, que estão no hospital. Um terceiro homem também foi encontrado morto na Magdala Road, perto dali.

Descrevendo o incidente como “horrível e trágico”, a chefe de polícia Kate Meynell disse que as autoridades acreditam que os três incidentes estão interligados. Várias ruas foram fechadas e a rede de veículos sobre trilhos foi interrompida, com todos os serviços suspensos.

“A investigação está em seu estágio inicial e uma equipe de detetives trabalha para determinar exatamente o que aconteceu.”

“Acreditamos que esses três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia”, disse Meynell.

Uma testemunha disse à BBC que ouviu “gritos horríveis” e viu duas pessoas sendo esfaqueadas na Ilkeston Road, perto do cruzamento com a Bright Street, por volta das 4h.

“Vi um cara todo vestido de preto com capuz e mochila brigando com um casal bem jovem. Ela estava gritando ‘socorro!’ Depois, vi o homem esfaquear o rapaz primeiro e depois a mulher. Ele repetiu os esfaqueamentos, quatro ou cinco vezes. O rapaz desmaiou no meio da estrada.”

Lynn Haggitt, outra testemunha, contou à BBC ter visto uma van atropelando duas pessoas na Milton Street. “Vi o motorista olhar pelo retrovisor e ver um carro da polícia atrás dele. Nesse momento, ele acelerou direto contra eles”, disse à rede de TV britânica. “A mulher foi parar no meio-fio e o homem voou. Foi um estrondo.”

O primeiro-ministro Rishi Sunak chamou o incidente de chocante e pediu que a polícia tivesse tempo para investigar o crime. “Meus pensamentos estão com os feridos, com as famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas”, disse Sunak. Imagens nas redes sociais A mídia mostrou policiais, alguns com rifles, parados perto de cordões de isolamento em vários locais no centro da cidade. A rede de bondes da cidade disse ter suspendido todos os serviços. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

