Notas Brasil Hospitais de campanha de São Paulo têm 157 pacientes internados

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

Os dois hospitais de campanha de São Paulo, criados para o tratamento de pacientes com coronavírus em situação de baixa ou média complexidade, estavam com 157 pacientes internados nesta sexta-feira (17). No hospital do Estádio do Pacaembu, dos 200 leitos, 81 estavam ocupados. Já no hospital de campanha do Anhembi havia 76 pacientes internados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil