Notas Brasil Campanha contra covid-19 começa a ser divulgada nas estradas

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

O SOS Estradas, em parceria com a Fecombustíveis e outras entidades, começou nesta sexta uma campanha informativa sobre a prevenção da covid-19 nos pontos de parada em estradas do país. A previsão é de que as informações cheguem para caminhoneiros, além de funcionários e frequentadores de pontos de parada em rodovias federais e estaduais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil