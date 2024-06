Notícias Hospitais de campanha já realizaram mais de 8 mil atendimentos no RS

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2024

Somente em Canoas foram 3.483 atendimentos. (Foto: José Luís Zasso/Ascom SES)

Quatro hospitais de campanha da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) estão reforçando as estruturas públicas de Saúde do Rio Grande do Sul nas regiões mais afetadas pelas enchentes. As ações da Força Nacional somam mais de 8,5 mil atendimentos, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde.

“Nós damos suporte à rede e, com isso, reduzimos a sobrecarga do sistema público, que está impactado com a situação no Rio Grande do Sul, inclusive com unidades de saúde fechadas”, explica o enfermeiro Adriano de Araújo da Silva, que atua no Hospital de Campanha de Novo Hamburgo, junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro. O Hospital de Campanha de Novo Hamburgo conta com seis médicos, cinco enfermeiros e oito técnicos de enfermagem de diversos estados brasileiros.

Além da atuação nos hospitais de campanha, a Força Nacional do SUS também realizou atendimentos em saúde indígena, remoções aéreas de pacientes e atendimentos com equipes móveis. O Ministério da Defesa mantém outros oito hospitais de campanha, vinculados às Forças Armadas, no Rio Grande do Sul – totalizando 12 unidades do tipo no Estado.

Números

HCamp de Canoas: 3.483

HCamp de Porto Alegre: 1.519

HCamp de São Leopoldo: 458

HCamp de Novo Hamburgo: 349

Atendimentos em saúde indígena: 260

Equipes móveis da FN – SUS: 2.391

Remoções aéreas: 65

Atendimentos psicossociais: 247

