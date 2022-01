Rio Grande do Sul Hospitais de Canoas suspendem visitas devido à disseminação da ômicron e influenza H3N2

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

A medida é válida a partir desta quinta-feira (6). Foto: Divulgação A medida é válida a partir desta quinta-feira (6). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Devido ao crescimento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionados tanto ao avanço da variante ômicron da Covid-19 como da Influenza A H3N2, o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), o Hospital Universitário de Canoas (HU) e o Hospital de Pronto Socorro Prefeito Dr. Marcos Antônio Ronchetti – todos em Canoas – voltam a suspender a visitação aos pacientes internados. Conforme a prefeitura, a medida, válida a partir desta quinta-feira (6) e por tempo indeterminado, é necessária para resguardar a saúde de toda a comunidade hospitalar.

No HNSG, as equipes médicas prestarão as informações sobre pacientes ao familiar responsável cadastrado, através de contato telefônico, uma vez ao dia. Apenas pacientes idosos ou com necessidades especiais poderão manter um acompanhante no hospital. Em caso de dúvidas, os familiares podem contatar o Serviço Social pelo telefone (51) 2102-1140.

No HU, as informações sobre pacientes também serão dadas por telefone, e terão direito a acompanhantes, além de idosos ou dependentes de auxílio para atividades básicas, os pacientes menores de idade. Não serão permitidos acompanhantes maiores de 60 anos, e nem poderá ingressar no hospital acompanhante com sintomas gripais.

A medida se estende ao Hospital de Pronto Socorro Prefeito Dr. Marcos Antônio Ronchetti , que, apesar de não atender pacientes com Covid-19, adota precauções para evitar contágios e surtos.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância da população manter medidas de prevenção contra a disseminação de variantes de Covid-19 e Influenza A: uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social e vacinação.

