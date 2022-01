Porto Alegre Posto de Autorização de Viagem no Aeroporto Salgado Filho tem novo horário a partir desta sexta

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O atendimento será das 12h às 19h, de segunda à sexta-feira. Foto: O Sul Pelo menos 13 voos foram afetados pela suspensão das atividades no terminal. (Foto: Banco de Dados) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta sexta-feira (7) haverá novo horário de atendimento do Posto de Autorização de Viagem do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. O atendimento será das 12h às 19h, de segunda à sexta-feira. As informações são da 1ª Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre.

As autorizações judiciais para crianças e jovens viajarem desacompanhados dos pais ou responsáveis devem ser solicitadas com antecedência, para evitar transtornos na hora do embarque. Para saber o que é necessário, acesse o link a seguir:

https://www.tjrs.jus.br/novo/cij/coordenadoria-da-infancia-e-juventude/autorizacao-de-viagem/

Porto Alegre

As autorizações judiciais de viagem para crianças e adolescentes serão expedidas pelo Serviço de Plantão do Foro Central, de forma remota, pelo e-mail setorial frpoacentapoioplant@tjrs.jus.br. De forma presencial, será no espaço da unidade, no prédio I do Foro Central, durante 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre