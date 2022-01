Brasil Carnaval 2022: 14 capitais cancelam blocos de rua, e RJ e SP mantêm desfiles de escola de samba

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Ainda não será neste ano que o Carnaval, cuja festa que deve ocorrer de sexta, 25 de fevereiro, a 1º de março, será promovido aos moldes tradicionais. Pelo segundo ano consecutivo após a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarar a pandemia da Covid-19, em 11 de março de 2020, muitos blocos de carnaval, desfiles e outros festejos estão sendo cancelados ou sem definição se irão ocorrer ou não. Veja abaixo nesta reportagem como fica o Carnaval nas capitais.

A prefeitura do Rio cancelou o carnaval de rua nesta terça-feira (4). Nesta quinta (6), a prefeitura de São Paulo anunciou que não haverá carnaval de rua. Até o momento, os desfiles das escolas de samba do Rio, de São Paulo e também de Campo Grande estão confirmados.

Além disso, os próprios artistas e blocos estão cancelando sua programação. Entidades que representam blocos de rua cancelaram a participação antes de anúncio da prefeitura. Anteriormente, 28 blocos já haviam cancelado, entre eles estão os das cantoras Daniela Mercury (Pipoca da Rainha) e Gloria Groove (Bloco das Gloriosas), a produtora de funk Kondzilla (Bloco do Kondzilla) e o ator e cantor Tiago Abravanel (Bloco do Abrava).

Às vésperas do Natal, o governador da Bahia cancelou o carnaval no Estado, e Salvador, um dos destinos mais tradicionais do país, não terá programação oficial. Até mesmo a tradicional Lavagem do Bonfim foi cancelada pelo 2º ano seguido.

Em Pernambuco, Recife não realizará o carnaval de rua, que pode acontecer em outra data de 2022 se a situação de registros de Covid e gripe melhorarem. Olinda cancelou o carnaval de rua e prometeu auxílio financeiro para quem depende da folia. Já o tradicional bloco carnavalesco “Eu Acho é Pouco” anunciou que não vai desfilar. Pelo menos 70 cidades do estado cancelaram o carnaval.

Outros destinos tradicionais também estão cancelando a festa. Em 15 de dezembro, Ouro Preto (MG) oficializou cancelamento do carnaval e proíbiu eventos e festas em ruas, repúblicas e sítios. Os outros 29 municípios que fazem parte da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais também decidiram, por unanimidade, não promover o carnaval em 2022.

No interior de SP, São Luís do Paraitinga e outras cidades do estado também cancelaram a folia.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, confirmou, nesta quinta-feira (6), o cancelamento das festas públicas do Carnaval 2022 em Brasília.

Em Alagoas, a prefeitura de Maceió cancelou as festas e desfiles de carnaval por conta da explosão de casos de Covid no país.

Veja como será o carnaval de rua e o de desfiles nas capitais:

Carnaval de rua

Onde não vai ter carnaval de rua:

Belém: a decisão de cancelar o carnaval foi anunciada pela prefeitura no fim de novembro, após registro dos primeiros casos de ômicron no mundo. O cancelamento do carnaval de rua e outras manifestações segue mantida pela Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). A Secretaria de Estado de Cultura do Pará também informou que não programação prevista.

Campo Grande: decisão levou em conta a preocupação das autoridades de saúde com as novas variantes da Covid-19.

Cuiabá: o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou a decisão em 1° de dezembro. Entre os motivos estão os riscos da nova variante da Covid-19, a ômicron, além das pessoas que ainda não se vacinaram com nenhuma das doses.

Curitiba: o prefeito Rafael Greca anunciou em 26 de dezembro que, pelo segundo ano seguido, a comemoração do Carnaval de 2022 vai acontecer em formato virtual.

Brasília: o governador do DF, Ibaneis Rocha, cancelou as festas públicas após aumento de casos de Covid e influenza.

Florianópolis: o prefeito, Gean Loureiro (DEM), afirmou que “a prefeitura não vai promover grandes eventos neste momento de incertezas sobre a pandemia e emergências públicas e privadas com muita pressão de atendimento”.

Fortaleza: O prefeito José Sarto cancelou o edital de apoio às festas de carnaval em 30 de novembro. No mesmo dia, o governador do estado, Camilo Santana, também cancelou os editais.

Maceió: prefeitura cancelou as festas de carnaval.

Recife: O carnaval de rua de 2022 foi suspenso por tempo indeterminado no Recife por causa da disseminação da Covid-19 e, principalmente, da alta nos casos de influenza. Para realizar os festejos em outro período, é preciso que a vacinação avance e se chegue a uma situação sanitária que garanta a segurança da população.

Rio de Janeiro: O prefeito Eduardo Paes anunciou em 4 de janeiro que a cidade não terá carnaval de rua pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia. Até o dia do anúncio, a capital fluminense só alcançou 2 de 5 indicadores para a realização de um carnaval seguro.

Salvador: o governador Rui Costa anunciou a decisão em 23 de dezembro. Segundo ele, atraso na segunda dose da vacina contra a Covid-19 e epidemia de gripe tornam festa insegura.

São Luís: O prefeito Eduardo Braide decidiu em 5 de janeiro cancelar a programação oficial devido a pandemia da Covid-19.

São Paulo: o prefeito Ricardo Nunes anunciou nesta quinta-feira (6) o cancelamento do carnaval de rua. Apesar disso, ele manteve os desfiles das escolas de samba no Anhembi, mas só se a Liga aceitar os protocolos sanitários.

Vitória: A Prefeitura de Vitória cancelou o carnaval de rua deste ano mas, de acordo com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a administração municipal ainda está disposta a discutir a possibilidade de os blocos se apresentarem em locais fechados.

Onde não foi definido:

Aracaju

Belo Horizonte

Goiânia

João Pessoa

Macapá

Manaus

Natal

Desfiles de escola de samba

Antes da pandemia, já não havia desfiles de escolas de samba em Aracaju, Brasília, Goiânia, Maceió, Palmas e Teresina. Veja como será o carnaval onde costuma ocorrer desfiles:

Onde vai ter desfile de escola de samba:

Campo Grande

Rio de Janeiro

São Paulo

Onde não vai ter desfile de escola de samba:

Cuiabá

Fortaleza

Florianópolis

São Luís

Onde não foi definido:

Belo Horizonte

João Pessoa

Macapá

Manaus

Natal

Recife

Vitória.

