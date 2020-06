Rio Grande do Sul Hospitais e Apaes do RS recebem R$ 17,8 milhões em emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Foto: Marília Bissigo/SES

A Secretaria da Saúde do RS realizou videoconferência, nesta terça-feira (23), com 55 hospitais e Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) gaúchos para a assinatura de termos aditivos ao contrato de prestação de serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

O documento garante a essas instituições R$ 17,8 milhões em emendas parlamentares estaduais e federais. Desse valor, R$ 5,1 milhões (R$ 3,2 milhões provenientes do governo federal e R$ 1,9 milhão provenientes do governo do Estado) já estão disponíveis para repasse, assim que for publicada a portaria que regulamentará o pagamento. O restante do valor (R$ 12,7 milhões em emendas federais) será repassado assim que estiver disponível no Fundo Estadual da Saúde.

A secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, agradeceu a todos os envolvidos em dar agilidade ao processo de repasses fundamentais aos hospitais e Apaes, que necessitam de verba para dar continuidade à prestação dos serviços de assistência ambulatorial e hospitalar à população gaúcha neste momento de enfrentamento à epidemia da Covid-19.

Veja aqui a lista dos 55 hospitais e Apaes beneficiados e os valores por instituição.

