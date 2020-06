A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou queda real (descontada a inflação) de 32,92% em maio, informou nesta terça-feira (23) a Secretaria da Receita Federal. No período, a arrecadação somou R$ 77,415 bilhões. No mesmo mês do ano passado, o montante foi de R$ 113,278 bilhões.