Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Uma nuvem de gafanhotos que invadiu o território argentino deixa a fronteira com o Rio Grande do Sul em alerta, já que os insetos podem chegar ao Estado nesta semana. O Senasa (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Alimentar da Argentina) compartilhou nesta terça-feira (23) um mapa com as regiões em perigo, e uma parte do RS está inclusa.

A praga, que pode atingir o Oeste do Estado e também Santa Catarina, chegou na Argentina no dia 17, depois de passar pelo Paraguai e destruir lavouras de milho. Com os fortes ventos, o deslocamento dos gafanhotos é impulsionado. As principais regiões atingidas na Argentina são as províncias de Santa Fé, Formosa e Chaco.

As nuvens de gafanhotos costumam acontecer quando o número de membros da população tem um salto exagerado e falta comida na região, fazendo com que todos saiam atrás de alimentos. Em aproximadamente um quilômetro quadrado, podem ter até 40 milhões de insetos, segundo especialistas.

Apesar dos danos às plantações, os gafanhotos não atacam ou oferecem riscos aos seres humanos e às propriedades.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS e o Ministério da Agricultura informaram que estão monitorando o avanço da nuvem.

“É uma distância relativamente próxima. Se essa nuvem persistir e as condições meteorológicas forem favoráveis ao ingresso da praga no Estado, pode afetar algumas culturas e pastagens”, ressaltou o fiscal agropecuário Ricardo Felicetti, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria.

“Estamos atentos a todo o movimento e discutindo ações para preparar o Estado caso haja avanço da nuvem de gafanhotos. O risco existe e não podemos ignorar”, afirmou o secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho.

Caso algum produtor identifique a presença desses insetos em grande quantidade, a orientação é informar a inspetoria de defesa agropecuária da sua localidade.

