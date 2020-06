Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 20.864 casos confirmados de coronavírus e 477 óbitos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

O número estimado recuperados é de 16.824 (81% dos casos).

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira 1.190 novos casos da #Covid-19, chegando a 20.864. Nas últimas 24 horas foram confirmados 19 óbitos para o coronavírus e o total de mortes pela doença chegou a 477. O número estimado recuperados é de 16.824 (81% dos casos).

Os novos óbitos confirmados para o novo coronavírus são de residentes dos municípios de:

– Alegrete (mulher, 30 anos);

– Alegrete (homem, 82 anos);

– Alegrete (homem, 70 anos);

– Alvorada (mulher, 45 anos);

– Barão de Cotegipe (homem, 82 anos);

– Camaquã (homem, 89 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 63 anos);

– Coxilha (homem, 85 anos);

– Gravataí (homem, 71 anos);

– Nonoai (homem, 55 anos);

– Passo Fundo (homem, 56 anos);

– Pelotas (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Santa Maria (mulher, 68 anos);

– São Borja (mulher, 84 anos);

– São Borja (homem, 86 anos);

– São Leopoldo (homem, 50 anos);

– Três Passos (homem, 48 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 1

Alegrete – 4

Alto Feliz – 1

Alvorada – 12

Antônio Prado – 4

Araricá – 1

Arroio do Meio – 1

Arroio dos Ratos – 1

Arroio Grande – 3

Bagé – 6

Barão – 1

Barão de Cotegipe – 5

Barra do Ribeiro – 3

Bento Gonçalves – 32

Bom Princípio – 7

Bom Progresso – 1

Bom Retiro do Sul – 1

Caçapava do Sul – 7

Cachoeirinha – 29

Cacique Doble – 1

Camaquã – 2

Camargo – 1

Cambará do Sul – 1

Campestre da Serra – 2

Campo Bom – 18

Canoas – 18

Capão da Canoa – 1

Capitão – 1

Caraá – 1

Carazinho – 3

Carlos Barbosa – 6

Casca – 2

Caseiros – 1

Catuípe – 1

Caxias do Sul – 74

Charqueadas – 1

Chuvisca – 6

Colinas – 2

Constantina – 1

Coronel Barros – 1

Crissiumal – 1

Cruz Alta – 16

Cruzeiro do Sul – 2

David Canabarro – 1

Dois Irmãos – 3

Eldorado do Sul – 1

Encantado – 9

Encruzilhada do Sul – 7

Entre-Ijuís – 6

Erechim – 9

Esperança do Sul – 2

Espumoso – 1

Estação – 1

Estância Velha – 3

Esteio – 18

Estrela – 4

Farroupilha – 35

Feliz – 1

Frederico Westphalen – 6

Garibaldi – 56

Gaurama – 1

General Câmara – 3

Gentil – 1

Giruá – 1

Gravataí – 25

Guaíba – 4

Guaporé – 8

Harmonia – 1

Humaitá – 1

Ibiaçá – 3

Ibirubá – 1

Ijuí – 2

Imbé – 1

Itacurubi – 2

Ivoti – 3

Jaboticaba – 1

Jacutinga – 1

Jaquirana – 1

Lagoa Vermelha – 4

Lajeado – 8

Lavras do Sul – 3

Marau – 10

Marcelino Ramos – 1

Mato Leitão – 1

Montauri – 1

Montenegro – 6

Muçum – 3

Não-Me-Toque – 1

Nonoai – 2

Nova Alvorada – 3

Nova Araçá – 9

Nova Candelária – 2

Nova Pádua – 1

Nova Petrópolis – 1

Novo Hamburgo – 31

Osório – 25

Palmeira das Missões – 2

Pareci Novo – 1

Parobé – 2

Passo Fundo – 73

Paverama – 1

Pedro Osório – 1

Pelotas – 12

Picada Café – 1

Piratini – 1

Planalto – 2

Portão – 4

Porto Alegre – 176

Porto Xavier – 1

Presidente Lucena – 4

Quevedos – 3

Rio dos Índios – 1

Rio Grande – 31

Rio Pardo – 1

Roca Sales – 4

Ronda Alta – 1

Saldanha Marinho – 1

Salvador do Sul – 1

Sananduva – 3

Santa Cruz do Sul – 8

Santa Maria – 17

Santa Rosa – 12

Santa Vitória do Palmar – 1

Sant’Ana do Livramento – 5

Santiago – 10

Santo Ângelo – 1

Santo Antônio da Patrulha – 3

Santo Antônio do Palma – 1

São Borja – 3

São Francisco de Assis – 1

São Francisco de Paula – 2

São Gabriel – 15

São José do Hortêncio – 1

São José do Norte – 2

São Leopoldo – 51

São Lourenço do Sul – 4

São Sebastião do Caí – 4

São Sepé – 1

São Valentim – 2

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 10

Sarandi – 5

Seberi – 2

Serafina Corrêa – 12

Sertão – 2

Sertão Santana – 1

Tapejara – 9

Tapes – 1

Tenente Portela – 2

Teutônia – 5

Torres – 1

Tramandaí – 1

Três Forquilhas – 1

Três Palmeiras – 2

Trindade do Sul – 1

Uruguaiana – 1

Vacaria – 6

Venâncio Aires – 14

Veranópolis – 9

Viamão – 9

Vila Flores – 4

Xangri-lá – 2

A atualização teve ainda 36 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

