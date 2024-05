Grêmio Devido à enchente, jogadores da base do Grêmio ficam ilhados em Eldorado do Sul, e clube usa helicóptero para levar alimentos

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Funcionários e jogadores da base do Grêmio seguem ilhados em Eldorado do Sul Foto: Divulgação Funcionários e jogadores da base do Grêmio seguem ilhados em Eldorado do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com as fortes enchentes atingindo o Rio Grande do Sul nos últimos dias, jogadores da base do Grêmio ficaram ilhados no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, uma das cidades mais afetadas no Estado. Para levar mantimentos ao local, o clube teve de usar um helicóptero. Apesar disso, todos estão seguros.

Cerca de 80 pessoas estão alojadas no CT, entre atletas da base e funcionários do Grêmio. Em comunicado divulgado, o clube afirma que todos estão “em ótimo estado de saúde, com alimentos, medicações e cuidados necessários”.

A utilização do helicóptero foi uma medida de precaução, pois, conforme relatado, haviam mantimentos suficientes para os próximos dias. As chuvas causaram inundação no CT, o que afetou os campos de treinamento, mas não o alojamento. Além disso, não há energia elétrica no local.

Nota

Veja a nota divulgada pelo Grêmio:

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que existem atletas da categoria de base instalados juntamente com outros funcionários no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Todos em ótimo estado de saúde, com alimentos, medicações e cuidados necessários. Ainda assim, o Clube informa que um helicóptero já foi designado para pousar nas instalações com mais mantimentos. Um dos geradores que fornece energia elétrica apresentou problemas e deixou a unidade sem luz desde a noite passada. A inundação atingiu campos de treinamento, outros locais de acesso no interior do CFT, mas não chegou no alojamento. Atletas e funcionários estão seguros no local.”

Até o momento, 85 pessoas morreram em decorrência das enchentes. Quatro casos ainda estão sob investigação. Conforme divulgado pela Defesa Civil, o número de municípios afetados chega a 385 e 134 pessoas estão desaparecidas. Cerca de 153,8 mil gaúchos estão desalojados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/devido-a-enchente-jogadores-da-base-do-gremio-ficam-ilhados-em-eldorado-do-sul-e-clube-usa-helicoptero-para-levar-alimentos/

Devido à enchente, jogadores da base do Grêmio ficam ilhados em Eldorado do Sul, e clube usa helicóptero para levar alimentos

2024-05-06