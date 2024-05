Inter Ídolo do Inter, Adriano Gabiru se mobiliza em Curitiba para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Ídolo do Inter, Gabiru marcou o gol do título na final do Mundial de 2006 contra o Barcelona Foto: Kazuhiro Nogi/AFP ídolo do Inter, Gabiru marcou o gol do título na final do Mundial de 2006 contra o Barcelona (Foto: Kazuhiro Nogi/AFP) Foto: Kazuhiro Nogi/AFP

Autor do gol do Mundial e ídolo do Inter, Adriano Gabiru se mobilizou para ajudar as pessoas que sofrem com as enchentes no Rio Grande do Sul. Atualmente morando em Curitiba, Gabiru diz que nunca perdeu o vínculo com Porto Alegre.

O ex-jogador também convocou os amigos que fez no meio esportivo na campanha solidária. “A gente só quer que vocês ajudem o Rio Grande do Sul, pela enchente. Eu e minha esposa estamos ajudando e vocês também podem ajudar. Cada um dá um pouquinho!”, disse o ídolo colorado.

Adriano também explicou como está sendo feita a arrecadação de donativos na capital paranaense. “Quem puder ajudar, estamos recebendo doações. Tem um pessoal muito sério aqui de Curitiba que está fazendo a coleta e o envio dos produtos, roupas. Estão estocando em contêineres e inclusive já passaram com o primeiro caminhão. Quem puder ajudar, por favor não fique fora dessa!!!!! Informações pelo fone (41)99839-1022” escreveu Gabiru na legenda de um vídeo que postou em suas redes sociais.

Revelado pelo Centro Sportivo Alagoano, Gabiru foi o autor do gol mais importante da história do Inter. Na final do Mundial de 2006, contra o Barcelona, ele virou ídolo do clube e dos torcedores. Aos 46 anos, Adriano Gabiru está aposentado desde 2017, quando fez sua última partida pelo Tupi-RS.

