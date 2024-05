Futebol Inter terá ajuda da presidente do Palmeiras para pagar custos da Arena Barueri

Gastos operacionais da Arena Barueri giram em torno de R$ 190 mil. (Foto: Ricardo Moreira)

Sem Beira-Rio e CT Parque Gigante, gravemente afetados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, o Inter vem treinando em Itu (SP) há quase uma semana. O Colorado volta a campo na terça-feira (28), quando enfrenta o Belgrano pela Sul-Americana. A partida está marcada para a Arena Barueri, a 72 km de Itu, onde a equipe realiza intertemporada em um resort. O jogo será todo custeado pela empresa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criada para gerenciar o estádio.

Os gastos operacionais da Arena Barueri, de cerca de R$ 190 mil, serão custeados integralmente pela Big Show, empresta constituída pela Crefipar, de Leila, para gerir o estádio. O montante envolve pagamento a bilheteiros, limpeza, manutenção, segurança, ambulância, entre outros.

A presidente palmeirense ainda tem utilizado um dos seus aviões para levar ao Rio Grande do Sul alimentos e medicamentos para animais, além de veterinários. A aeronave da Placar, aliás, já levou cerca de 130 animais resgatados para São Paulo, onde têm sido acolhidos por ONGs.

Os gastos se multiplicam no Beira-Rio. A direção estima um prejuízo de R$ 35 milhões entre logística, hospedagem e reformas no estádio e Centro de Treinamentos Parque Gigante. O clube acredita que ficará afastado do estádio por, no mínimo, 60 dias. A projeção mais conservadora mira até três meses.

