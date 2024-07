Futebol Grêmio apresenta oficialmente o atacante chileno Alexander Aravena

23 de julho de 2024

O jogador já está regularizado no BID e pode estrear contra o Corinthians nesta quinta. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio apresentou oficialmente o seu novo atacante nessa terça-feira (23). Alexander Aravena, de 21 anos, assinou contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim de 2028 e vestirá a camisa Tricolor de número 16.

Na apresentação, o atacante confirmou que foi procurado por outros clubes, mas aceitou de imediato a proposta do Grêmio. A oportunidade de crescimento foi um dos fatores que pesou na escolha.

O atleta veio transferido do Universidad Católica, onde iniciou sua trajetória profissional nas categorias de base. Após, teve uma passagem por empréstimo no Ñublense e retornou ao seu time de origem.

“Quando me apresentaram a oportunidade de vir para o Grêmio não duvidei nenhum segundo. O Grêmio é um grande clube, em uma grande liga, então não hesitei e vim direto pra cá”, disse o atacante.

O chileno revelou que conversou com o conterrâneo Cesar Pinares e com o técnico Tiago Nunes sobre o clube gaúcho. Ambos tiveram passagens recentes pelo Grêmio e eram companheiros de Aravena no Universidad Católica.

“Tive uma conversa com o Cesar, que jogou aqui, e rapidamente com o Tiago (Nunes). Me informaram sobre o clube, sei a situação que estava, sei a a situação que cheguei. Para mim é um desafio grande e tenho que estar preparado para enfrentar”, declarou.

Seleção chilena

Nas últimas temporadas, Aravena se estabeleceu como um jogador importante do clube chileno, atuando pelos lados, com boa capacidade de conclusão aliada a características de potência e velocidade. “Me encanta o futebol daqui, me encanta a equipe e estou muito feliz. É um momento atípico, mas acredito que vamos adiante todos e isso é o mais importante”, avaliou.

Aravena também soma em sua carreira convocações para as Seleções de Base do seu país, presente no Pré-Olímpico da Conmebol e nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Agora, fica à disposição do técnico Renato Portaluppi para reforçar o elenco nos próximos desafios do Tricolor.

Aravena já está regularizado no BID da CBF e a tendência é que ele seja relacionado para o próximo compromisso da equipe, contra o Corinthians, nesta quinta-feira (25), em São Paulo.

Preparativos

Para o duelo desta quinta contra o Corinthians, o técnico Renato Portaluppi não contará com Carballo, que levou seu terceiro cartão amarelo contra o Vitória. Outro possível desfalque é o zagueiro Kannemann, que foi substituído no domingo com dores no tornozelo.

Já o meia Cristaldo participou nessa terça das atividades com bola e tem chances de retornar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. O argentino vinha sendo desfalque por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Além dele, Jemerson pode fazer a estreia contra o ex-clube. O zagueiro estava com desgaste muscular e, mesmo regularizado no BID, foi preservado das partidas contra o São Paulo e Vitória-BA.

