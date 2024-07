Grêmio Grêmio negocia transferência de Everton Galdino para clube japonês

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Comprado no início deste ano, Galdino disputou 30 jogos e marcou apenas três gols pelo Tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Comprado no início deste ano, Galdino disputou 30 jogos e marcou apenas três gols pelo Tricolor (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A atual janela de transferências será utilizada pelo Grêmio para negociar a saída de alguns jogadores do atual elenco. Além das novas contratações para a temporada, o atacante Everton Galdino está em negociação para deixar o Tricolor e atuar no futebol japonês. A direção gremista mantém os valores em sigilo.

Galdino chegou ao Grêmio por empréstimo em 2023. Após a conquista do segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o jogador foi comprado pelo clube junto ao Tombense, de Minas Gerais, por R$ 1,5 milhão. Na atual temporada, Galdino disputou 30 jogos e marcou apenas três gols.

O atacante vem perdendo espaço no elenco tricolor e é alvo de críticas da torcida. As chegadas do chileno Alexander Aravena, do uruguaio Matías Arezo e do dinamarquês Martin Braithwaite acentuam essa realidade. Outro ponto que facilita a negociação de Galdino é a necessidade do Grêmio em vender atletas. Até o final deste ano, o clube gaúcho precisa arrecadar cerca de 12 milhões de euros.

