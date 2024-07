Porto Alegre Centro Humanitário de Acolhimento terá testagens contra hepatites virais nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

A atividade é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, que cedeu o equipamento ao município Foto: PMPA/Divulgação

Atividades educacionais e assistenciais em julho, mês de conscientização das hepatites virais, visam a intensificar a testagem e o vínculo ao tratamento de grupos prioritários em Porto Alegre.

Nesta quinta-feira (25), ação alusiva ao Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, lembrado no próximo dia 28, ocorre no Centro Humanitário de Acolhimento de Porto Alegre, localizado na Zona Norte, com testagens e elastografias hepáticas (exame de diagnóstico por imagem) à população que vive no local.

A atividade é uma parceria com a SBH (Sociedade Brasileira de Hepatologia), que cedeu o equipamento ao município. Pacientes de Serviços de Atendimentos Especializados também estão sendo chamados para a realização dos exames.

Se o teste rápido for reagente, a pessoa vai realizar exame de carga viral para confirmar a infecção ativa pelo vírus e fará de imediato a elastrografia, recebendo a medicação no local pela Coordenação da Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais para início do tratamento.

As programações elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde em diversos pontos da cidade se encerram no dia 31 no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (POP) 3, no bairro Navegantes.

Público prioritário – Pessoas acima de 40 anos, portadores de diabetes e pessoas que tiveram exposição a sangue e derivados, seja por transfusão de sangue antes de 1993, hemodiálise, uso de drogas ou procedimentos estéticos como piercing e tatuagem, pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem com HIV, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo, usuários de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua.

A testagem rápida está disponível de segunda a sexta-feira para toda a população nas unidades de saúde e nas unidades de Serviço de Atendimento Especializado (SAE).

Prevenção

Hepatite B: melhor forma de prevenção é a vacina, associada ao uso do preservativo e o não compartilhamento de objetos pessoais. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde da Capital para todas as faixas etárias, sendo extremamente eficaz e segura.

Hepatite C: não existe vacina contra a hepatite C. Para evitar a infecção, é importante não compartilhar com outras pessoas qualquer objeto que possa ter entrado em contato com sangue. Outra forma de prevenção é a utilização de preservativos em todas as relações sexuais.

Julho amarelo

A campanha foi criada para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

2024-07-24