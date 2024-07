Grêmio Após três negativas, Grêmio continua em busca de local para enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Últimos jogos do Grêmio na Libertadores foram sediados no Couto Pereira, em Curitiba Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Com a Arena ainda inutilizada, o Grêmio segue em busca de um estádio para mandar jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para o dia 7 de agosto. O Tricolor tentou sediar a partida no Beira-Rio, Alfredo Jaconi e Heriberto Hülse, mas recebeu respostas negativas dos respectivos clubes, sob a justificativa que a sequência de jogos prejudica a condição dos gramados.

Com isso, o Grêmio busca outras alternativas para mandar seus jogos fora do estádio Centenário, em Caxias do Sul, cujo gramado está bastante prejudicado e foi alvo de críticas do técnico Renato Portaluppi. No domingo (28), a equipe gaúcha receberá o Vasco na Arena Condá, em Chapecó.

A direção Tricolor estuda a possibilidade de mandar jogos em outros locais do interior do Rio Grande do Sul, mas esbarra na qualidade dos gramados ou na capacidade máxima de público.

Sem a Arena, os últimos jogos do Grêmio como mandante na Libertadores foram realizados no Couto Pereira, em Curitiba. Ainda assim, estádio não é considerado ideal pelo dirigentes gremistas, por conta da distância de Porto Alegre, o que atrapalha a logística.

Recentemente, a Arena do Grêmio anunciou retorno das atividades para o dia 1º de setembro, em jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Existe, ainda, a possibilidade da liberação do estádio ser antecipada para o dia 17 de agosto, porém depende de questões técnicas e, especialmente, a recuperação do gramado após as enchentes de maio.

