Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

"Estou há uma semana no clube e posso afirmar com 100% de certeza que o que não falta aos atletas é interesse em fazer acontecer. Todos têm a motivação de fazer o Inter vencer. Não há desinteresse", declarou o treinador

O técnico Roger Machado ainda busca conhecer o grupo do Inter e implantar suas ideias, mas já convive com a frustração em campo. Após a eliminação colorada no playoff da Copa Sul-Americana, o treinador prometeu levantar rápido para motivar o vestiário. Sincero, ele admitiu que só terá vida longa no Beira-Rio, em Porto Alegre, com vitórias, assim como a retomada da paciência da torcida. Mesmo com o resultado negativo, Roger defendeu os jogadores.

O técnico explicou que tentou criar situações que prejudicassem o bloqueio argentino, mas também abordou o lado anímico. Roger agradeceu pelo carinho dos torcedores, mas admitiu que o time sentiu o impacto após sair atrás no placar com o gol de Sández no primeiro tempo.

“É doloroso para todo mundo. Um comandante que chega no momento de decisão, em turbulência, nunca é bom. Do ponto de vista anímico, o estádio cheio nos proporcionou competir com o adversário. Houve profundidade no último terço, que ocorreu até o gol, na única oportunidade do adversário. A partir dali o time sentiu emocionalmente, deu passos atrás”, disse o comandante colorado. “Estou há uma semana no clube e posso afirmar com 100% de certeza que o que não falta aos atletas é interesse em fazer acontecer. Todos têm a motivação de fazer o Inter vencer. Não há desinteresse. Os atletas têm muita motivação. Quando não vence, a teoria se multiplica. Se busca na troca do treinador, na gestão. No fim, para no jogador e o interesse de estar ou não em determinado lugar”, completou Roger. Mais uma derrota gerou críticas e revolta nos torcedores. No intervalo houve vaias e, ao término da partida, uma tentativa de invasão ao gramado e protestos do lado de fora do estádio. Roger disse que o torcedor está machucado pelos mais de dez anos sem títulos. “Entendo a frustração do torcedor. São insucessos repetitivo e um processo que desgasta. Já passei por vários momentos como esse. Quando virar, o torcedor verá que já passou. Precisamos avaliar, lamber as feridas e sábado temos uma partida decisiva. Eu tenho de sofrer até amanhã”, disse. Roger Machado é o sétimo treinador da gestão de Alessandro Barcellos em três anos e sete meses, o que demonstra a instabilidade no cargo. Ciente do atual cenário, o técnico sabe que apenas vitórias o permitirão ter mais tempo no Beira-Rio. “Quando não se vence, não é o ambiente interno que pressiona pela troca do treinador, mas o externo. A qualidade do trabalho passa ao lado quando o resultado não aparece. Buscar as soluções o mais rápido possível e planejar ao médio e longo prazos”, disse. Com a eliminação da Sul-Americana, o Inter agora disputa somente o Campeonato Brasileiro. No sábado (27), enfrenta o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

2024-07-24