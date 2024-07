Inter Inter: Alan Patrick tem suspeita de lesão no joelho e passará por exames

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Capitão colorado sentiu problema no joelho esquerdo no jogo contra o Rosario Central e vira preocupação no clube Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Capitão colorado sentiu problema no joelho esquerdo no jogo contra o Rosario Central e vira preocupação no clube (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Mesmo com a eliminação da Sul-Americana, o Inter ainda acumula baixas. Após o jogo de terça-feira (23) contra o Rosario Central, Alan Patrick deixou o Beira-Rio, em Porto Alegre, com suspeita de lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e fará exames para avaliar situação.

Caso seja confirmada a lesão, o clube informará o período de recuperação do capitão da equipe. Referência técnica do Inter, Alan Patrick é o principal organizador do time. Após a venda de Maurício ao Palmeiras, são poucas as opções para o meio-campo. O técnico Roger Machado conta com Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Hyoran.

A tendência é que a direção colorada observe o mercado da bola e veja se há como trazer um reforço para a posição, ainda nesta janela de transferências. Os colorados já procuram um zagueiro e um homem de frente.

Com a baixa de Alan Patrick, o departamento médico do Inter segue lotado. Vitão e Thiago Maia se recuperam de lesão na coxa esquerda. Fernando teve lesão na coxa direita. Aránguiz está com edema ósseo nos dois tornozelos, enquanto Lucca apresentou um desconforto muscular. Ivan, que passou por cirurgia no joelho direito, ainda é dúvida nesta temporada.

Após a eliminação na Sul-Americana, o Inter só tem o Brasileirão para disputar no restante da temporada. No sábado (27), às 20h, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador.

