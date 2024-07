Futebol Grêmio acerta contratação do atacante dinamarquês Martin Braithwaite

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Atacante jogou pelo Barcelona e integrou a Seleção da Dinamarca na última Eurocopa. (Foto: Reprodução)

O Grêmio confirmou, nessa segunda-feira (22), que chegou a um acordo para a contratação do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, 33 anos, que disputou a última temporada europeia defendendo o Espanyol/ESP. O atleta realizará os exames médicos e assinará seu vínculo com o Tricolor. Esta será a primeira vez que um jogador da Dinamarca vestirá a camisa do Grêmio.

Após a vitória nesse final de semana sobre o Vitória, o técnico Renato Portaluppi havia confirmado que o clube gaúcho seguia atrás de reforços e que poderia “surpreender” com um negócio em andamento. Nessa segunda-feira, o clube gaúcho confirmou o princípio de acordo com o centroavante.

Braithwaite atua no futebol da Espanha desde 2018, mas antes disso passou por Middlesbrough, da Inglaterra, Bordeaux e Toulose, da França. Em 2019, vestiu a camisa do Barcelona para substituir Luis Suárez, depois de atuar no Leganés. O Olympiacos, da Grécia, tinha negociações com o dinamarquês, mas não houve acerto.

O atacante ainda defendeu a Dinamarca nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar. Em 2021, disputou a Eurocopa. Além do dinamarquês, o Grêmio tem Diego Costa e Arezo para a posição.

O Grêmio anunciou na última semana a contratação de três reforços. O centroavante uruguaio Matías Arezo estreou no domingo. O meia colombiano Miguel Monsalve e o atacante chileno Alexander Aravena devem ficar à disposição contra o Corinthians.

