Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Foto: Divulgação

Bicampeão brasileiro em 1981 e 1996, o Grêmio está prestes a completar 28 anos sem comemorar um título da principal competição do futebol nacional. Mais do que o incômodo jejum, a equipe amargou de lá para cá dois dos três rebaixamentos de sua história, causando profunda tristeza em seus torcedores.

Pior ainda, a participação tricolor na Série A do Brasileirão em 2024 tem sido muito aquém da expectativa do público e da imprensa, que veem o time lutar durante todo o primeiro turno na parte de baixo da tabela. O risco de começar a segunda metade do campeonato na zona de rebaixamento é altíssimo e o clube começa a se preocupar de fato com a possibilidade de uma nova queda.

A situação é ainda mais alarmante porque o tempo vem mostrando que o peso da camisa já não segura mais nenhum time contra a queda. No ano passado, o Santos conheceu o primeiro descenso de sua história, ao passo que, além do Grêmio, gigantes como Fluminense e Corinthians também estão frequentando o Z4, sendo que cariocas e paulistas aparecem entre os quatro principais candidatos a jogarem a Série B em 2025, de acordo com as odds esportivas.

Batalha contra o rebaixamento

O risco de queda para a segunda divisão é real, e hoje o Grêmio aparece com uma das cinco equipes mais propensas a deixar a elite do futebol nacional. Muito mais do que as probabilidades, os resultados em campo estão abaixo do esperado para um time que foi vice-campeão brasileiro em 2023.

Hoje, apenas Atlético-GO, Fluminense, Vitória e Corinthians aparecem em situação de maior risco que os gaúchos, mas a depender do nível de futebol dentro das quatro linhas, essa situação pode piorar conforme o andamento da competição.

O que está acontecendo com o Grêmio este ano?

Apesar do momento ruim e das crises internas, o Grêmio começou bem a temporada 2024, faturando o sétimo título gaúcho consecutivo e o 43º de sua história, colocando nas 45 conquistas do rival Internacional. Além disso, está classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Porém, o clube passou a lidar com vários problemas dentro e fora de campo e ainda perdeu jogadores importantes para outras equipes: Luis Suárez, grande referência do ataque no ano passado, foi para o Inter Miami (EUA) e Ferreirinha deixou Porto Alegre para jogar pelo São Paulo.

No meio disso tudo, o centroavante Diego Costa, que vivia momento muito bom, acabou sofrendo uma lesão muscular e está sem jogar há algum tempo. Isso sem contar outras contratações que ainda não vingaram como esperado, entre eles o venezuelano Yeferson Soteldo, que inclusive se atrasou na reapresentação após disputar a Copa América por sua seleção e acabou multado pelo clube.

Grêmio evitará o rebaixamento?

Por enquanto, é impossível prever o que o futuro reserva para o Grêmio e seus concorrentes. O campeonato está chegando apenas na metade e tudo pode acontecer até dezembro, ainda mais com a janela de transferências abertas até o fim de agosto, possibilitando aos times se reforçarem para a sequência da temporada.

O clube gaúcho ainda tem o alento de estar com dois jogos a menos no Brasileirão e pode se distanciar da zona de perigo se pontuar bem nessas partidas. O mais importante de tudo é que o time atual não é ruim e tem tudo para iniciar uma reação, mas em 2021 a equipe também não era das piores e essa volta por cima nunca aconteceu, culminando no terceiro rebaixamento gremista na história.

