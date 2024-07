Mundo Joe Biden fará discurso nesta quarta-feira sobre corrida presidencial dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Presidente dos EUA deixou a corrida eleitoral no último domingo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que fará um pronunciamento nacional sobre sua desistência da candidatura à reeleição nesta quarta-feira (24) às 21h (horário de Brasília). Recuperado da Covid-19, Biden retornou à Casa Branca no início da tarde desta terça-feira (23).

Espera-se que no pronunciamento Biden dê mais detalhes sobre o que o levou a desistir da candidatura, no último domingo (21). Quando anunciou sua saída da corrida eleitoral, Biden disse que daria mais detalhes sobre o assunto durante a semana. O presidente disse que desistir foi “a coisa certa a fazer” na segunda-feira (22) durante comício de Kamala Harris.

Delaware desde a última quarta-feira (17), quando foi diagnosticado. Foi de lá que ele anunciou sua renúncia à candidatura. Boletim de seu médico na segunda-feira informou que Biden quase não apresentava mais sinais da doença.

Desistir foi “a coisa certa a se fazer”

O presidente Biden disse a apoiadores que desistir da disputa à reeleição foi a “coisa certa a se fazer”. A fala ocorreu em chamada de telefone realizada durante um evento de campanha de sua vice, Kamala Harris, na segunda. Kamala é a favorita do partido democrata para assumir a candidatura e conquistou ainda na segunda a quantidade necessária de delegados para a indicação.

“Eu sei que as notícias de ontem surpreenderam e que foi difícil para vocês ouvirem, mas é a coisa a certa a se fazer. Eu sei que é difícil porque vocês se esforçaram para me ajudar a vencer a nomeação”, afirmou.

Biden disse também que não estará nas cédulas eleitorais, mas que continuará engajado na campanha e lutando pela democracia. “Farei qualquer coisa que a Kamala me pedir ou precisar”, disse.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, escreveu Biden.

