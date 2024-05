Futebol Grêmio finaliza preparativos em São Paulo para duelo pela Libertadores

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor enfrenta o The Strongest nesta quarta pela Libertadores. (Foto: Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio finalizou nesse domingo (26) sua sequência de treinamentos em São Paulo em preparação para o retorno da equipe aos gramados nesta quarta-feira (29), às 19h, contra os bolivianos do The Strongest, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, jogo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores.

O trabalho desse domingo iniciou na academia, seguido por aquecimento em campo e o circuito de exercícios físicos. Na sequência, Renato Portaluppi comandou um treino técnico que durou a manhã toda.

O grupo foi dividido em três times que revezavam em duelos com limite de toques na bola e em campo reduzido. Foco na movimentação, rapidez de raciocínio, posicionamento e pressão do time sem a posse.

Nas tardes de segunda e terça, o técnico Renato Portaluppi ainda comanda dois trabalhos no CT do Coritiba antes do confronto desta quarta-feira.

A partida, válida pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, está marcada para as 19h, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, casa do Coritiba. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, os dois últimos jogos do Grêmio na Libertadores foram adiados. Com isso, o time soma três pontos em três jogos, aparecendo na quarta e última colocação do Grupo C.

O Grêmio destinará parte da receita obtida com a venda dos ingressos para ajudar as famílias atingidas pelas recentes enchentes na área ao redor da Arena, em Porto Alegre. No dia do jogo, pontos de coleta para doações estarão disponíveis no estádio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/gremio-finaliza-preparativos-em-sao-paulo-para-duelo-pela-libertadores/

Grêmio finaliza preparativos em São Paulo para duelo pela Libertadores

2024-05-26