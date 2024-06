Eurocopa Suíça domina Hungria no primeiro tempo e estreia com vitória na Eurocopa

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Com o resultado, a Suíça ocupa a segunda posição do grupo A. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Suíça venceu a Hungria por 3 a 1 nesse sábado (15) em sua estreia na Eurocopa. A partida foi disputada no RheinEnergieStadion, em Colônia, na Alemanha. Kwadwo Duah, Michel Aebischer e Embolo fizeram os gols suíços. Enquanto o centroavante Barnabás Varga marcou o tento da seleção húngara.

Com o resultado, a Suíça ocupa a segunda posição do grupo A, com três pontos. A equipe comandada pelo técnico Murat Yakın fica abaixo apenas da líder Alemanha, que tem a mesma pontuação, porém um saldo de gols melhor (4 a 2). Enquanto a Hungria fica em terceiro, com zero. A Escócia completa a chave na lanterna, com a mesma pontuação.

Na segunda rodada da fase de grupos do torneio, a Suíça enfrenta a Escócia, na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no RheinEnergieStadion. Enquanto a Hungria duela com a Alemanha, no mesmo dia, às 13h (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena.

A Suíça iniciou o jogo pressionando e abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Michel Aebischer recebeu pelo meio e fez um grande passe em profundidade para Kwadwo Duah, que finalizou de primeira na saída do goleiro para balançar as redes. Inicialmente foi marcado o impedimento, mas, após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

Após o tento, a Suíça permaneceu atacando e ampliou no fim da etapa inicial, aos 45 minutos. Michel Aebischer apareceu pelo meio, cortou para a direita e finalizou no canto direito de fora da área para marcar um lindo gol.

A Hungria voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu diminuir a vantagem aos 21 minutos. Dominik Szoboszlai, meia do Liverpool, fez um grande cruzamento pela esquerda para Barnabás Varga, que cabeceou para o fundo do gol.

Já nos acréscimos da partida, aos 48 minutos, a Suíça fez o terceiro e decidiu o jogo. Após um chutão do goleiro Yann Sommer, Orban falhou ao tentar afastar e a bola sobrou para Breel Embolo, que tocou por cima do arqueiro Péter Gulácsi e fez o último gol do duelo.

Ficha técnica

– Hungria: Gulácsi, Lang (Bolla), Orbán, Szalai (Dárdai), Fiola, Ádám Nagy (Kleinheisler), Schäfer, Sallai, Szoboszlai, Kerkez (Martin Ádám) e Varga. Técnico: Marco Rossi.

— Suíça: Sommer, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez, Widmer (Stergiou), Xhaka, Freuler (Sierro), Aebischer, Ndoye (Rieder), Duah (Amdouni) e Vargas (Embolo). Técnico: Murat Yakin.

2024-06-15