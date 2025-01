Eurocopa Barcelona massacra o Real Madrid com show de Raphinha e conquista a Supercopa da Espanha

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Raphinha segura a taça da Supercopa da Espanha, vencida pelo Barcelona contra o Real. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Barcelona goleou o eterno rival Real Madrid por 5 a 2, nesse domingo (12), na Arábia Saudita, e sagrou-se campeão da Supercopa da Espanha. Ficou barato para o time da capital, pois os catalães sobraram em campo e tiveram Raphinha como seu grande protagonista.

O camisa 11 marcou dois belos gols e deu assistência para Balde fazer também um golaço. Lamine Yamal e Lewandowski anotaram os outros gols dos catalães. Mbappé e Rodrygo descontaram.

O Real abriu o placar muito cedo em um contra-ataque de almanaque puxado por Vini e finalizado por Mbappé. Esse foi o último bom momento dos madrilenos em campo. Depois disso, o Barça sobrou na posse de bola e na criação de grandes chances. Yamal empatou em um belo gol, Lewandowski virou de pênalti e depois vieram os golaços.

Raphinha fez o terceiro de cabeça após lançamento lindo de Koundé. No quarto, o brasileiro e Yamal puxaram contra-ataque, e Balde marcou. No último, o 11 da Seleção recebeu grande passe de Casadó, tirou Tchouameni com drible desconcertante e bateu sem chances para Courtois.

Szczesny resolveu dar emoção ao jogo com expulsão desnecessária ao derrubar Mbappé na área. Na falta, Rodrygo marcou belo gol, e o Real deu impressão que reagiria. O que não aconteceu. O time de Carlo Ancelotti foi presa fácil para o Barcelona, que mereceu o título.

Carrasco do Real

Raphinha tomou gosto de fazer gols contra o Real Madrid. Em outubro, fechou a goleada por 4 a 0 no Santiago Bernabéu com um lindo toque sobre o goleiro Lunin. Nesse domingo, na Arábia Saudita, fez o terceiro do Barça num tiro de cabeça após lançamento primoroso de Koundé e anotou o quinto numa jogada em que recebeu ótimo passe de Casadó e tirou Tchouameni com um drible desmoralizante antes de bater sem chances para Courtois. O dono do jogo.

Barça, o rei da Supercopa

Com o título conquistado nesse domingo, o Barcelona abriu dois títulos de vantagem como maior campeão da história da Supercopa da Espanha. Agora são 15 para os catalães contra 13 do Real Madrid. E na temporada, só deu Barcelona: 4 a 0 no Bernabéu e 5 a 2 na Arábia Saudita.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Eurocopa

https://www.osul.com.br/barcelona-atropela-o-real-madri-e-conquista-a-supercopa-da-espanha/

Barcelona massacra o Real Madrid com show de Raphinha e conquista a Supercopa da Espanha

2025-01-12