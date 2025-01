Futebol Cristiano Ronaldo assinará contrato milionário com Al-Nassr por mais uma temporada; confira os valores

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Cristiano Ronaldo aceitou a renovação com o Al-Nassr após a promessa do clube de fazer contratações de peso na próxima janela de transferência. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo deve permanecer na Arábia Saudita, pelo menos por mais uma temporada. Segundo a imprensa saudita, o craque português teria aceitado a oferta do Al-Nassr e estaria perto de assinar uma renovação com o clube saudita até junho de 2026. Com o acordo, o camisa sete receberá mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual).

Ainda conforme a imprensa saudita, Cristiano Ronaldo aceitou a renovação com o Al-Nassr após a promessa do clube de fazer contratações de peso na próxima janela de transferência. O craque português quer que sua equipe rivalize com Al-Hilal e Al-Ittihad pela conquista dos principais troféus da temporada.

Atualmente, o contrato do português vai até junho de 2025 e ele, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time do mundo. Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr em dezembro de 2022 e desde então disputou 90 jogos, marcou 81 gols e deu 18 assistências, além de conquistar a Copa dos Campeões Árabes, em 2023.

Com o novo contrato até 2026 com o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo permanecerá jogando em alto nível até a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O craque português terá 41 anos em junho do próximo ano e poderá participar de sua sexta edição do Mundial, caso seja convocado.

A única certeza, por enquanto, é que Cristiano Ronaldo quer continuar jogando e ainda não chegou a hora do português pendurar as chuteiras. A data da aposentadoria ainda é um mistério, mas CR7 já sabe o que quer e o que não quer fazer após parar de jogar futebol.

“Nunca vou ser treinador. Presidente de clube? Também não. Talvez proprietário de um clube. Vamos ver, vai depender do momento, das oportunidades certas”, disse o português após a cerimônia do Globe Soccer Awards, no fim do ano passado, em Dubai.

Aquisição milionária

Em outra frente, o jogador português Cristiano Ronaldo fez mais uma aquisição milionária. O craque adquiriu um moderno jato particular personalizado, avaliado em US$ 50 milhões (cerca de R$ 313 milhões, na cotação atual). De acordo com a mídia internacional, a aeronave foi utilizada para levar ele e a família para uma viagem à Finlândia.

Segundo o portal internacional Marca, CR7 vendeu o Gulfstream G200, adquirido em 2015, para comprar um Bombardier Global Express 6500. Durante a viagem que fizeram, Georgina Rodriguez, esposa de Cristiano, tirou algumas fotos ao lado da aeronave, que, de acordo com o site, foi personalizada para o jogador.

De acordo com o site da fabricante Bombardier, o Global Express 6500 possui capacidade para até 17 passageiros, tem uma cabine com tecnologia 4k para os pilotos, cozinha luxuosa e até uma suíte privativa com espaço para descanso e um banheiro equipado.

Na cabine, há dois monitores em 4k equipados com compartimento de mídia com HDMI, USB-C e 4 TB de armazenamento para assistir a qualquer tipo de conteúdo. Além de aparelhos de som para se assemelhar a um “teatro” e um sistema de purificação de ar. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias Terra.

