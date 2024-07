Eurocopa Inglaterra vence a Suíça nos pênaltis e vai às semifinais da Eurocopa

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Agora, ingleses aguardam o vencedor de Holanda x Turquia para conhecer o próximo adversário Foto: Alex Livesey/Getty Images Os ingleses enfrentarão a Holanda, que despachou a Turquia, na próxima fase. (Foto: Alex Livesey/Getty Images) Foto: Alex Livesey/Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar de ainda não empolgar, a Inglaterra está na semifinal da Eurocopa 2024. Nesse sábado (6), a equipe inglesa superou a Suíça nos pênaltis após empatar em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação e avançou no torneio.

O time do técnico Gareth Southgate terá como adversária nas semifinais a Holanda, que bateu a Turquia também nesse sábado. A partida decisiva será na próxima quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Os ingleses acertaram as cinco cobranças de pênalti da disputa, com o lateral Alexander-Arnold decidindo o resultado. Do lado suíço, o vilão foi o zagueiro Akanji, que atua no Manchester City. Ele bateu mal a primeira cobrança, facilitando a defesa do goleiro Jordan Pickford.

Jogo morno

No tempo normal, Inglaterra e Suíça fizeram um jogo morno, como tem sido tradição dos ingleses na atual edição da Eurocopa. A partida só foi esquentar no fim do segundo tempo.

Aos 30 minutos da etapa final, Embolo foi oportunista dentro da área e completou cruzamento rasteiro para o gol, abrindo o placar para a Suíça. Os ingleses não se abateram e resolveram entrar no jogo.

Em jogada individual pela direita, Saka cortou a defesa suíça e bateu com força de fora da área, fazendo um belo gol para empatar a partida.

Na prorrogação, a Suíça foi melhor e chegou a acertar a trave em tentativa de gol olímpico de Shaqiri, além de ter feito o goleiro Pickford trabalhar duas vezes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Eurocopa

https://www.osul.com.br/inglaterra-vence-suica-nos-penaltis-e-vai-as-semifinais-da-eurocopa/

Inglaterra vence a Suíça nos pênaltis e vai às semifinais da Eurocopa

2024-07-06