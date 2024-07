Eurocopa Espanha bate a Alemanha na prorrogação e vai às semifinais da Eurocopa

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O adversário espanhol será a França, que bateu Portugal nos pênaltis. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Espanha é a primeira semifinalista da Eurocopa! Em um jogaço cheio de emoção disputado em Stuttgart, os espanhóis superaram a Alemanha, dona da casa, com um gol no finalzinho da prorrogação, e venceu por 2 a 1, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.

Os gols do jogo foram marcados por Dani Olmo, no início do segundo tempo, Florian Wirtz, já no finalzinho, levando a decisão para a prorrogação, e Mikel Merino, nos últimos minutos do tempo-extra, decidindo o confronto.

A partida marca o fim da carreira de Toni Kroos, um dos maiores meias da história do futebol alemão e multicampeão com a seleção, com o Bayern de Munique e com o Real Madrid.

Com o resultado a tricampeã mantém vivo o sonho de se tornar a única tetra da Euro. O adversário será a França, que bateu Portugal nos pênaltis.

Jogo

A primeira etapa terminou na igualdade por 0 a 0. No entanto, o jogo passou longe de ser monótono.

Quem começou melhor foi a Espanha. Com menos de um minuto, Pedri parou em Neuer. O meia, porém, deixou a partida aos sete minutos lesionado. Aos 14, foi a vez da joia Yamal assustar. O atacante bateu falta por baixo da barreira, e a bola saiu à esquerda do gol alemão.

A primeira chegada da Alemanha veio aos 20 minutos. Após cruzamento de Kimmich, Kai Havertz cabeceou, e Unai Simón encaixou. Aos 34, o atacante do Arsenal voltou a assustar. Havertz recebeu e bateu de direita para boa defesa do goleiro espanhol.

Na volta para a segunda etapa, o cenário se manteve. Logo com 1 minuto, Morata teve uma boa chance, mas mandou por cima do gol de Neuer. Aos 6, finalmente saiu o gol. Yamal recebeu na direita e tocou na medida para Dani Olmo, que bateu de primeira e fez 1 a 0.

Atrás no placar, a Alemanha passou a sair mais para o jogo. E chegou muito perto de empatar algumas vezes. Aos 14, Wirtz bateu, a bola desviou em Cucurella e foi para fora. Dez minutos mais tarde, Andrich recebeu de Fukklrug e bateu de primeira. Unai Simon fez excelente defesa.

Aos 31, Fullkrug bateu de direita e a bola explodiu na trave. Na sequência, foi Havertz quem tentou, de cobertura, mas errou a mira.

E já no finalzinho, quando parecia que a vaga da Espanha estava carimbada, a pressão alemão deu resultado. Mittelstadt cruzou na área, Kimmich ajeitou de cabeça e Wirtz bateu de primeira com a direita. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Na prorrogação, a emoção continuou. Aos 13 do primeiro tempo, Oyarzabal bateu e a bola passou muito perto do gol. Aos 15, Wirtz chutou de primeira e assustou o goleiro Unai Simón.

Na segunda etapa, o lance mais polêmico, com os alemães reclamando muito de um possível pênalti de Cucurella, que desviou um chute com o braço. Pouco mais tarde, saiu o gol decisivo. Dani Olmo cruzou na área e Mikel Merino, totalmente sozinho, subiu de cabeça e fez o gol da classificação espanhola.

Nos acréscimos, Carvajal ainda foi expulso, por falta feia em Musiala e desfalca a Espanha na semifinal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Eurocopa

https://www.osul.com.br/espanha-bate-a-alemanha-na-prorrogacao-e-vai-a-semifinal-da-eurocopa/

Espanha bate a Alemanha na prorrogação e vai às semifinais da Eurocopa

2024-07-05