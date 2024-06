Eurocopa Dinamarca empata com a Sérvia e só se classifica na Euro graças ao 5º critério de desempate

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogo teve poucas chances de gol e o 0 a 0 ilustra o que foi este jogo em Munique. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dinamarca e Sérvia fizeram um jogo com poucas oportunidades e muito estudo, nessa terça-feira (25), na Allianz Arena, em Munique. A partida foi pela última rodada do Grupo C da Eurocopa. Teve a Dinamarca um pouco melhor diante de uma medrosa Sérvia, que só avançaria de fase se vencesse, mas que pouco fez ofensivamente (duas finalizações em 90 minutos).

Com três empates nos três jogos disputados na Euro, Dinamarca e Eslovênia ficaram iguais em absolutamente tudo. Pontos, gols marcados, gols sofridos e até mesmo nos cartões amarelos recebidos (6 para cada um). Com isso, o que fez com que os dinamarqueses levassem a melhor foi a campanha nas eliminatórias para o torneio. Porém, os eslovenos também seguem no torneio, garantindo uma das melhores campanhas entre os terceiros colocados. A Dinamarca enfrentará a Alemanha nas oitavas.

Já a Sérvia, com dois pontos, fica em último. Dessa forma, está eliminada. A definição deste grupo Já elimina a Croácia, que nçao termina mais como uma das melhores terceiras,

O Grupo D teve a Inglaterra em primeiro, com cinco pontos. Aliás este foi o grupo dos empates. Em seis jogos, apenas um não terminou com igualdade no placar: o magérrimo Inglaterra 1 a 0 Sérvia.

Ataques ineficazes

No primeiro tempo, o jogo foi modorrento. A Sérvia falhava demais na defesa, mas a Dinamarca não aproveitou as duas oportunidades que teve, numa cabeçada de Bah e num chute de Eriksen que obrigou o goleiro Rajkovic a fazer grande defesa.

O segundo tempo foi melhor. Afinal, a Dinamarca seguiu buscando o ataque e a Sérvia, com as entradas de Tadic e Jovic, passou a ter imposição ofensiva. Alias, os sérvios chegaram a fazer um gol. Tadic achou Jovic na área. Ele cruzou e Andersen, tentando salvar, fez contra. Mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR. Por milímetros. Nos dez minutos finais, tensão, bate-boca entre os jogadores e a Sérvia cheia de atacantes tentando um gol salvador. Mas que não saiu.

Presença ilustre

O sérvio Novak Djokovic, um dos maiores tenistas de todos os tempos, foi flagrado no estádio torcendo por seu país. Djoko atendeu os fãs antes da bola rolar e depois disso seguiu para as arquibancadas.

Novak Djokovic não entra em quadra desde o dia 5 de junho, quando foi eliminado por desistência nas quartas de final de Roland Garros. O tenista tinha uma lesão no joelho direito e precisou operar o local para corrigir o problema.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Eurocopa

https://www.osul.com.br/dinamarca-empata-com-a-servia-e-so-se-classifica-na-euro-gracas-ao-5o-criterio-de-desempate/

Dinamarca empata com a Sérvia e só se classifica na Euro graças ao 5º critério de desempate

2024-06-25