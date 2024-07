Eurocopa França vai às semifinais da Eurocopa ao vencer Portugal nos pênaltis

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

França tem pela frente a Espanha, que bateu a Alemanha. (Foto: Reprodução/X)

Uma das semifinais da Eurocopa está definida. E ela será entre a Espanha, que despachou a Alemanha graças a um gol no finalzinho da prorrogação, e a França, que nesta sexta-feira (5) superou Portugal nos pênaltis, por 5 a 3, depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal e também na prorrogação, em Hamburgo.

A partida, apesar de ter terminado sem gols, foi bastante movimentada, com os goleiros Maignan e Diogo Costa fazendo boas defesas. Mas nos pênaltis, quem levou a melhor foram os franceses, salvos pela trave na cobrança de João Félix. Theo Hernández converteu o gol que classificou sua seleção.

Classificada, a França se prepara agora para desafiar os espanhóis, na próxima terça-feira (9), em Munique.

Jogo

A partida já começou movimentada, com os portugueses criando as primeiras boas chances. Bruno Fernandes tentou de falta, mas errou. Pouco depois, ele voltou a bater de longe, mas a bola desviou e foi para fora.

Aos 19, foi a França quem chegou. Theo Hernández arriscou e exigiu grande defesa de Diogo Costa. Pouco depois, Mbappé arriscou e o goleiro mais uma vez salvou Portugal.

Na volta para a segunda etapa, as chances ficaram ainda mais claras. Aos 15, Bruno Fernandes bateu rasteiro e Maignan conseguiu evitar o gol. Na sequência da jogada, João Cancelo bateu colocado e mandou para fora. Dois minutos mais tarde, Rafael Leão cruzou e Vitinha chegou batendo. Maignan mais uma vez defendeu. A bola sobrou com Cristiano Ronaldo, que tentou de calcanhar e o goleiro mais uma vez defendeu.

Aos 20, foi a França quem quase marcou. Kolo Muani recebeu na área e bateu na saída de Diogo Costa. Rúben Dias deu um carrinho providencial e cortou a bola, que passou muito perto da trave. Aos 24, Camavinga teve uma chance de ouro. Dembélé fez a jogada pela direita, cruzou, a bola desviou em Pepe e sobrou com o volante, que de dentro da área, bateu cruzado para fora. Já nos acréscimos, Mbappé bateu e Diogo Costa defendeu com tranquilidade, mandando o jogo para a prorrogação.

No tempo-extra, logo aos 2, Cristiano Ronaldo teve a chance, mas falhou. Francisco Conceição rolou para a área e o camisa 7 pegou de primeira, mas isolou. No início do segundo tempo, João Félix tentou de cabeça, mas mandou na rede pelo lado de fora. Aos 6, Dembélé partiu para cima da marcação e mandou a bomba, mas a bola subiu demais e foi para fora. No finalzinho, Nuno Mendes recebeu de Bernardo Silva e bateu fraquinho, para defesa tranquila de Maignan.

Nos pênaltis, o único que desperdiçou foi João Félix, que mandou na trave. A França converteu as cinco cobranças e se garantiu na semifinal. Com a vitória, a equipe encerrou um longo jejum, já que havia perdido as últimas três disputas de penalidades em grandes competições. Na final da Copa do Mundo de 2022, contra a Argentina, para a Suíça, na última Euro, e na final da Copa de 2006, para a Itália.

