Eurocopa “Mascarado”, Mbappé marca, mas França só empata com a Polônia na Eurocopa

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Seleção francesa termina fase de grupos em segundo lugar e pode ter embate com Alemanha, Espanha e Portugal. (Foto: Reprodução/X)

Poupado da partida contra a Holanda por causa da fratura que sofreu no nariz, Mbappé voltou a jogar pela França nessa terça-feira (25), e marcou o primeiro gol de um atleta francês na atual edição Eurocopa – até então, o único gol marcado a favor da seleção comandada por Didier Deschamps havia sido contra. A bola na rede, contudo, não foi suficiente para trazer a vitória. Do outro lado, estava a Polônia, que definiu o empate por 1 a 1 ao converter um pênalti em segunda tentativa, após o goleiro Maignan se adiantar para defender a primeira.

A França entrou em campo classificada e buscava a liderança do Grupo D, mas terminou na segunda colocação, com cinco pontos, enquanto a Polônia foi eliminada. A primeira posição da chave ficou com a Áustria, que chegou aos seis pontos ao fazer 3 a 2 em grande jogo com a Holanda, dona de quatro pontos e também classificada por estar garantida como um dos melhores terceiros colocados.

Ao terminar em segundo lugar, a seleção francesa caiu no mesmo lado do chaveamento que outros gigantes europeus. Se passar das oitavas de final, pode cruzar o caminho de Portugal nas quartas e de Espanha ou Alemanha nas semifinais

A volta de Mbappé foi celebrada nas arquibancadas do Signal Iduna Park por muitos torcedores que decidiram homenageá-lo. Ao observar a torcida, era fácil encontrar pessoas vestidas com máscaras semelhantes a que o atacante vem utilizando por causa da lesão no resto. Em campo, o jogador mascarado fez ótima parceria com Barcola pelo lado esquerdo e teve oportunidades de abrir o placar, mas não conseguiu colocar na rede.

Dessa forma, ao fim do primeiro tempo, manteve-se o jejum de gols dos jogadores franceses, uma vez que o gol da vitória sobre a Áustria foi contra e o duelo com a Holanda terminou empatado sem gols. Já a Polônia, que marcou nas duas partidas anteriores e acabou derrotada em ambas, teve baixa produção ofensiva. Levou perigo apenas nos raros momentos em que conseguiu efetuar a conexão com Lewandowski.

O centroavante polonês conseguiu balançar a rede da mesma forma que Mbappé, cobrando pênalti, mas só no segundo tempo e depois de duas tentativas. Na primeira, ele parou em defesa de Maignan, mas o árbitro entendeu que o goleiro se adiantou e mandou voltar. Lewandowski bateu de novo e empatou.

2024-06-25