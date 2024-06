Eurocopa Áustria vence Holanda em jogaço de cinco gols e vai às oitavas da Eurocopa

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2024

Austríacos se classificaram às oitavas na liderança do Grupo D. (Foto: Christophe Simon/AFP)

Holanda e Áustria fizeram um jogaço de futebol nessa terça-feira (25) pela última rodada do grupo D da Eurocopa. Os austríacos venceram por 3 a 2, terminaram na liderança, com seis pontos, e garantiram vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Os holandeses terminaram em terceiro, com três pontos, e vão à próxima fase como um dos melhores terceiros colocados. As duas seleções ainda não têm os confrontos das oitavas de final definidos.

Os gols da Áustria foram marcados por Malen (contra), Schmid e Sabitzer. A Holanda marcou com Gakpo e Depay.

No outro jogo do grupo, França e Polônia empataram por 1 a 1. Os franceses terminaram a primeira fase na segunda colocação, com cinco pontos, e os poloneses, sem pontuar, ficaram na lanterna e estão eliminados.

Jogo

A Áustria começou melhor na partida e, logo aos cinco minutos, abriu o placar em mais um gol contra nesta Eurocopa – o sétimo desta edição. Arnautovic carregou a bola e abriu com Prass, que cruzou. Na ânsia de interceptar a jogada, o holandês Malen se jogou de carrinho e, sem querer, mandou contra o próprio gol.

Aos 13 minutos, a Holanda teve boa chance para empatar. Reijnders tabelou com Gakpo e recebeu dentro da área, de frente para o gol. Na hora de chutar, errou o tempo da bola e bateu fraco, torto, direto para a linha de fundo.

Dez minutos depois, foi a vez de Malen tentar o empate e, ao mesmo tempo, a redenção. O camisa 18 recebeu passe enfiado, saiu de frente para o goleiro, mas tirou muito e errou o gol.

Os austríacos também tiveram boa chance. Perto dos 37 minutos, Sabitzer chutou forte, no canto, e o goleiro Verbruggen caiu para fazer a defesa. No lance seguinte, Arnautovic apareceu de frente para o gol após sobra, mas não conseguiu chutar em cheio e também parou no goleiro.

A Holanda continuou tentando. Aos 40, Malen fez boa jogada pela direita e deixou para trás com Schouten. O chute do camisa 24 explodiu na marcação. Pouco depois, Gakpo foi lançado, cruzou e Depay, de cabeça, acertou a trave. Se fizesse o gol, porém, a jogada seria anulada no início por impedimento.

O gol holandês só foi sair mesmo na etapa final – e logo no começo, no segundo minuto. Depois de recuperar a bola na intermediária defensiva, a equipe puxou contra-ataque com Xavi Simons. O jovem, de 21 anos, abriu na esquerda com Gakpo, que teve calma para puxar para o meio e bater de direita, de chapa, para o fundo da rede.

O empate empolgou o time da Holanda, mas a alegria durou pouco. Aos 14 minutos, depois de bela troca de passes do lado esquerdo, Prass enfiou para Grillitsch na linha de fundo. O camisa 10 cruzou e Schmid chegou cabeceando para fazer o segundo gol da Áustria. O zagueiro de Vrij ainda tentou cortar, quase em cima da linha, mas foi em vão.

A emoção não parou por aí. Aos 30 minutos, a Holanda buscou novamente o empate. Gakpo cruzou, o centroavante Weghorst ganhou de cabeça e a bola ficou com Depay, que dominou e mandou para o gol. A arbitragem a princípio marcou toque de mão dm camisa 10, mas, após ser chamado pelo VAR para revisar, o juiz validou o gol: 2 a 2

Novamente a alegria durou pouco. Cinco minutos depois, Baumgartner, que entrou no jogo aos 17 minutos do segundo tempo, achou Sabitzer. O camisa 9 chutou no alto e fez o terceiro.

Sabitzer fez um dos gols da Áustria contra a Holanda Getty Images

Os austríacos ainda balançaram a rede pela quarta vez, com Baumgartner, mas dessa vez foi marcado impedimento do camisa 19.

A Holanda tentou ir atrás do resultado no fim, mas não conseguiu furar o bloqueio da Áustria.

