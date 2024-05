Futebol Inter testa variações táticas para o jogo contra o Belgrano, pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

Inter enfrenta nesta terça (28) o Belgrano, pela Sul-Americana. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após mais de um mês de pausa, o Inter retornará aos gramados nesta terça-feira (27) para enfrentar, pela Sul-Americana, o Belgrano na Arena Barueri. O Colorado é o terceiro colocado da chave, com cinco pontos, empatado com o Delfín, que tem uma partida a mais.

O técnico Eduardo Coudet tem experimentado algumas variações táticas na formação do time colorado. Inicialmente, ele optou por um esquema de 4-3-3, com apenas um atacante central em vez de dois. No meio-campo, um volante fixo e duas meias. A estratégia do técnico é buscar a melhor configuração, pelo menos por enquanto, utilizando os jogadores mais em forma como titulares.

O Internacional tentará liberar Rafael Borré, convocado para a seleção colombiana, para que ele possa jogar contra o Belgrano. O atacante, em teoria, deveria se apresentar em Barranquilla nesta segunda (27), véspera do confronto, mas a data FIFA para a Copa América só começa em 3 de junho. Antes disso, a Colômbia fará dois amistosos preparatórios: no dia 8 contra os EUA e no dia 15 contra a Bolívia.

Além de Borré, o Internacional provavelmente perderá durante toda a Copa América, que termina em julho, o goleiro Sergio Rochet e o atacante Enner Valencia. Aránguiz, que foi cogitado pela seleção chilena, não foi incluído na lista final.

Um possível time do Inter para a retomada dos jogos deve ter Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Fernando) e Renê; Thiago Maia (Fernando), Aránguiz, Alan Patrick e Mauricio (Wesley); Borré e Valencia.

