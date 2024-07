Futebol “Daqui a pouco, europeus vão comprar jogadores brasileiros na barriga da mãe”, diz Dunga, capitão do tetracampeonato mundial

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Desde 2016, quando teve encerrada sua segunda passagem como técnico da Seleção Brasileira, Dunga tem pouco aparecido no meio do futebol. (Foto: Alan Lima/Mowa)

Em 17 de julho de 1994, o Brasil quebrava um jejum de 24 anos e voltava a ser campeão da Copa do Mundo ao vencer a Itália, nos pênaltis. A quarta estrela no peito viria, e os heróis daquela geração ficaram marcados para sempre. O gesto de Dunga, capitão, erguendo o troféu no estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA) naquela tarde seria eternizado.

Hoje, Dunga vive longe dos holofotes do futebol, mas presente em algo muito maior do que isso com o seu instituto, que auxilia entidades, instituições beneficentes e comunidades carentes do Rio Grande do Sul.

Desde 2016, quando teve encerrada sua segunda passagem como técnico da seleção brasileira, Dunga tem pouco aparecido no meio do futebol. Convites, segundo o próprio, não faltaram.

1) Vini Jr. é o melhor jogador do mundo?

Pra mim, ele é o melhor do mundo. Se ele fosse europeu, pode ter certeza que 90% aqui no Brasil estariam dizendo que ele era o melhor do mundo, né? Como foi o Mbappé ano passado, né? Todo mundo só compara o Mbappé com o Vini Jr., né? ‘Ah, mas o Mbappé ganhou o Mundial’. Legal, o Vini ganhou duas Champions.

2) Neymar ainda tem espaço na Seleção?

Dizer que ele é peça fundamental da Seleção vai depender dele, certo? Agora, se você falar da qualidade dele como jogador, ele ainda é importante, sem dúvida. Se ele voltar da lesão com o mesmo ritmo e qualidade é um jogador diferenciado. No Brasil, há essa questão de não gostarmos muito da personalidade dos jogadores. É uma coisa. Mas como jogador, cara, é indiscutível.

Aparência de jogadores

Ah, para mim, tudo que se fala demais é exagero. Acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Nossa época não tinha essa moda de agora. Virou moda. Mas eu acho que a gente tem que falar do jogador, se ele joga ou não joga. O que ele faz é complementar, não diz muito a respeito.

É lógico, se tratando de Brasil, se tratando de futebol, principalmente Seleção Brasileira, tudo vende tanto para o bem como para o mal. Precisa ver se o jogador tem personalidade para suportar essa pressão, essa cobrança. Porque ele está de cabelo rosa, porque pode ter certeza, se ele tiver o cabelo preto e errar, ele vai ter um pouco de crítica. Mas se ele estiver com cabelo rosa e errar, os caras vão detonar ele. Aí precisa ver se o jogador está preparado para enfrentar isso, entendeu?

Dorival e Ancelotti

Ele está bem, se adequou bem no São Paulo e no Flamengo. A Seleção Brasileira está no caminho certo, um cara ponderado, e temos que apoiá-lo. Mas a gente tem que deixar o cara trabalhar, dar força para ele. Ele já mostrou no São Paulo, no Flamengo e no Ceará que tem qualidade, experiência… então temos que apoiar.

Ninguém tinha certeza de que ele (Ancelotti) ia vir, né? Vamos lá, o treinador da Argentina tinha experiência? Ele fez um trabalho excelente, não foi? Não depende só do treinador, depende de toda uma estrutura ao redor dele, dos jogadores para vencer. A gente adora criticar os sul-americanos e elogiar os europeus. Claro que eles têm coisas boas, claro que são bons treinadores, mas eles precisam se adaptar. Você acha que o Ancelotti, que chega no Real Madrid e fala uma vez por semana com a imprensa, viria para o Brasil e teria que falar toda semana, sendo alvo de críticas à sua família? Você acha que ele conseguiria? Se é certo ou errado, não sei, mas é a cultura de cada país.

2) O Brasil está atrasado em relação aos europeus no futebol?

É, depende do ponto de vista. Quem é o último campeão do mundo? A Argentina. Quem é o melhor jogador do Real Madrid? Vini Jr. Então essa é uma discussão que os teóricos gostam de falar. Eles vêm comprar os nossos melhores jogadores. Primeiro, os teóricos falam que a nossa base não trabalha. Pô, esses caras vêm comprar nossos jogadores. Eles vinham comprar nossos jogadores com 27 anos, baixaram para 20, e agora estão comprando nossos jogadores com 17. Daqui a pouco eles vão comprar na barriga da mãe. E aí? Nós não temos participação nenhuma? Nós não temos criatividade, não temos bons treinadores? Lógico que os melhores jogadores nossos vão para a Europa muito jovens, né?

Será que a gente parou de ganhar quando a gente foi imitar os europeus? É uma boa pergunta. Será que quando a gente começou a falar muito, estudar, estudar, estudar, estudar, estudar, fazer cursos e mais cursos, a gente não ganhou mais nada? Mas veja bem, nós já estudávamos anteriormente da nossa forma. Só que nós estudávamos e não queríamos copiar a Europa. Nós estudávamos e fazíamos o jogador jogar com as nossas características.

