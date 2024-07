Futebol Seis anos de Vinícius Júnior no Real Madrid: relembre momentos marcantes do jogador

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

No período o brasileiro participou de 264 jogos com a camisa merengue, marcou 83 gols e conquistou 12 títulos. (Foto: Reprodução)

No dia 20 de julho de 2018, Vini Jr. era oficialmente apresentado pelo Real Madrid aos torcedores, no Estádio Santiago Bernabéu. Criado nas categorias de base do Flamengo, o atacante havia sido vendido aos 16 anos por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 274 milhões na cotação atual).

Passando por períodos conturbados no início vestindo a camisa merengue, o atacante brasileiro se tornou o principal nome da Seleção Brasileira e do clube espanhol depois de algumas temporadas. O camisa 7 teve uma adaptação complicada ao chegar em Madri por carregar o peso de ser uma das contratações mais caras do futebol à época, além da pressão exacerbada sobre o atleta.

Com a chegada de Carlo Ancelotti no comando do Real, a análise sobre a passagem de Vini Jr. no clube mudou completamente: desde 2022, o brasileiro conquistou seu espaço unânime na titularidade da equipe e fez dupla de ataque com Karim Benzema na conquista da Champions League.

Hoje, Vini pede passagem e é um dos principais candidatos à Bola de Ouro. Autor de gol em dois títulos dos Blancos, ele foi o primeiro jogador brasileiro a marcar em mais de uma final da maior competição entre clubes europeus, além de superar Lionel Messi e se tornar o mais jovem a marcar dois gols em finais da Liga dos Campeões.

Racismo

Em maio de 2023, na partida entre Valencia e Real Madrid, a estrela brasileira foi vítima de racismo e hostilizada pela torcida adversária com ataques racistas: o camisa 7 foi chamado de “mono” (macaco, em espanhol).

A reação do atacante, confrontando os responsáveis e criticando o fracasso do futebol espanhol em lidar com a questão, provocou uma onda global de apoio ao jogador, que se tornou figura principal na luta contra o racismo no futebol.

Vinícius Júnior despertou uma onda de solidariedade pelo mundo na esteira da campanha #BailaVini, depois de despertar uma corrente de ódio em torcedores do Atlético de Madrid, por sambar na comemoração de seus gols.

Falando à imprensa antes do amistoso do Brasil contra a Espanha em Madri – um jogo organizado pelas duas federações de futebol pela conscientização sobre o racismo no esporte –, o jogador se emocionou e declarou ter “menos vontade de jogar” pelos acontecimentos recorrente na Espanha. Em 2023, a Lei Vinicius Jr foi aprovada no Brasil para combater o racismo em eventos esportivos.

Vini Jr. se tornou o protagonista do ataque do Real Madrid na temporada e levou a equipe à conquista mágica da Champions League, sendo decisivo em diversas partidas da fase de grupos e do mata-mata, e também da La Liga.

— Estatísticas de Vini Jr. no Real Madrid:

* 264 jogos;

* 83 gols (21 em Champions);

* 75 assistências (22 em Champions);

* 2 gols em finais de Champions League;

* 129 mins p/ participar de gol;

* 392 passes decisivos;

* 82 grandes chances criadas;

* 659 dribles certos;

* 14 pênaltis sofridos;

* 45 cartões amarelos;

* 1 cartão vermelho;

* 18.400 minutos em campo;

* Melhor jogador da Champions 2023/24;

* 12 títulos (2 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 1 Supercopa da Uefa, 3 La Liga, 1 Copa do Rei, 3 Supercopa da Espanha).

