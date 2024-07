Futebol Real Madrid homenageia Endrick em seu aniversário de 18 anos

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Jovem brasileiro será apresentado como reforço do time espanhol no próximo sábado (27). (Foto: Reprodução/X)

O dia foi de festa para Endrick e também para o Real Madrid. O atacante brasileiro completou 18 anos nesse domingo (21), e agora está habilitado para deixar o Brasil e se juntar ao elenco do clube espanhol, que o aguarda desde a negociação com o Palmeiras. Por isso, o Real prestou sua homenagem ao jogador com uma postagem nas redes sociais.

Agora a expectativa é pela apresentação do jovem atacante no novo clube. O Real Madrid confirmou que Endrick chegará com a pompa de grande reforço e será apresentado oficialmente à torcida no próximo sábado (27), às 17h (de Brasília).

O clube não especificou se haverá venda de ingressos para lotação máxima do estádio, mas a apresentação será semelhante à de Mbappé. Primeiro Endrick encontrará o presidente Florentino Pérez, para formalizar a assinatura do contrato de seis anos. Depois, encontrará a torcida e falará com a imprensa em entrevista coletiva.

Segundo a imprensa local, o atacante está procurando uma casa e organizando detalhes de sua vida na Espanha. A ideia do jogador é antecipar o início dos trabalhos, apesar de ter direito a férias prolongadas por ter participado da Copa América.

A programação de Endrick inclui a apresentação no próximo fim de semana e viagem a Chicago (EUA) no dia 28, onde a equipe inicia excursão pelo país norte-americano, em pré-temporada.

Férias

Endrick antecipou a volta das férias para ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti e já está na Espanha. A informação é do jornal Marca, que publicou que o atleta chegou a Madri na madrugada de segunda para terça-feira (17) da semana passada.

Ainda de acordo com a publicação, o atleta quis ficar disponível o quanto antes, pois a ideia de conseguir uma vaga no elenco do Real Madrid anima o ex-jogador Palmeiras, que ainda não tem número da camisa definido.

O atacante será mais um brasileiro no plantel do técnico italiano Carlo Ancelotti ao lado de Vinícius Jr., Rodrygo e Éder Militão.

A negociação foi feita no final de 2022 e gira em torno de R$ 200 milhões fixos mais R$ 150 milhões em bônus para o Palmeiras.

O atleta foi revelado pelo clube paulista, disputou 82 jogos e marcou 21 gols com a camisa do Verdão. Recentemente, fez parte do elenco do Brasil na Copa América 2024.

