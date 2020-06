Rio Grande do Sul Hospitais estaduais recebem repasse de R$ 43 milhões via emendas da bancada federal gaúcha

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Os recursos terão como destino exclusivo o custeio das ações e dos serviços de saúde necessários para o enfrentamento do coronavírus.

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participam, nesta terça-feira (30), às 9h, de reunião virtual com a bancada federal gaúcha. Será anunciado repasse de R$ 43 milhões, por meio de emendas parlamentares extraordinárias, a hospitais sob gestão estadual do Rio Grande do Sul.

Os recursos terão como destino exclusivo o custeio das ações e dos serviços de saúde necessários para o enfrentamento do coronavírus.

