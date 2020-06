Cultura Maurício Manieri é nova atração confirmada do POA Drive-in Show

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Cantor vai apresentar o show de lançamento de seu DVD Classics. Foto: Divulgação/SMC PMPA Cantor vai apresentar o show de lançamento de seu DVD Classics. (Foto: Divulgação/SMC PMPA) Foto: Divulgação/SMC PMPA

O cantor Maurício Manieri é a nova atração confirmada para o POA Drive-in Show deste sábado (4), às 20h. Ele fará o show Classics, no Estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1.365, Praia de Belas. Os ingressos estão à venda pelo site www.poadriveinshow.com.br.

Um dos mais respeitados artistas brasileiros, Manieri está em turnê pelo País com o show de lançamento do DVD Classics. O trabalho foi gravado no dia 12 de novembro de 2019, no Teatro Bradesco, em São Paulo, em noite com ingressos esgotados e convidados especiais para celebração das mais de duas décadas de carreira dele. Participaram Chitãozinho & Xororó, Daniel, Alexandre Pires, Jon Secada, Gilbert e Ivete Sangalo (em vídeo projetado durante a apresentação).

“Classics é a coroação de um trabalho que há anos desenvolvo, é a tradução do que gosto de cantar. Empresto minha interpretação para grandes músicas que marcaram minha vida e carreira”, diz Manieri. No repertório, estão sucessos consagrados da carreira do artista, como Minha Menina, Bem- Querer, Se Quer Saber, além de clássicos do universo pop e romântico nacional e internacional, como Easy, Como Vai Você e Angel. Cada uma das músicas reflete um momento diferente e especial na vida do cantor.

POA Drive-in Show

Os espetáculos ocorrerão nos fins de semana, até 20 de setembro. Para o próximo sábado, além de Manieri, estão programados também Baby Shark, às 15h, e Frozen 2 – Uma Aventura Congelante, às 17h. No domingo (5), às 19h, será a vez de Duca Leindecker comandar a festa.

O show da Comunidade Nin-Jitsu, anunciado previamente para este sábado, foi transferido para uma nova data a ser divulgada.

Não há comercialização de ingressos no local e é obrigatório o uso de máscaras de proteção.

O evento conta com seguranças distribuídos nas entradas e saídas para validação de tíquetes. Orientadores conduzem os veículos ao estacionamento, posicionando-os adequadamente.

O público é acompanhado até os sanitários e é disponibilizado álcool 70% nos sanitários através de totens. Equipes fazem a higienização dos sanitários em cumprimento aos protocolos estabelecidos.

É observado o distanciamento entre os veículos e orientadores ficam distribuídos pelo espaço para evitar a circulação de pessoas.

