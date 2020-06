Dicas de O Sul Prefeitura e Caixa promovem curso para técnico de estúdio de som na Restinga

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Aulas práticas serão realizadas em novo estúdio quando terminarem as restrições de contato social. Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo Aulas práticas serão realizadas em novo estúdio quando terminarem as restrições de contato social. (Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo) Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo

A SMC (Secretaria Municipal da Cultura) promove, em parceria com a Caixa Econômica Federal, curso profissionalizante para formação de técnicos para atuação em estúdio de som. A ação denominada Estúdio Mais Restinga inicia as aulas no dia 13 de julho, com término no dia 23 de novembro. Os encontros serão virtuais, sempre às segundas-feiras, das 19h às 21h. As inscrições podem ser realizadas online até 10 de julho. A idade mínima para participar é 14 anos.

O curso será ministrado pelo professor Driko Oliveira, da empresa Sustain Produções. O conteúdo abordará temas técnicos com objetivo de qualificar o profissional para o campo de atuação. Equipamentos e técnicas para gravações, mixagens, equalizações, operação de áudios, preparação de trilhas, podcasts e anúncios fazem parte do programa das aulas.

E, para promover a continuidade da experiência e o incentivo à profissionalização dos músicos da Restinga, será montado um novo estúdio de gravação no Centro Cultural Multimeios Restinga (av. Ricardo Leônidas Ribas, 75). As aulas práticas serão realizadas no estúdio quando terminarem as restrições de contato social devido à pandemia do novo coronavírus.

Projeto Mais Restinga

É uma proposta de trabalho social, construída em parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Caixa. O projeto promove atividades inclusivas, culturais, educativas, esportivas e recreativas que devem beneficiar mais de mil pessoas na região. A iniciativa aplica recursos do trabalho social do Programa Minha Casa Minha Vida em uma abordagem territorial, utilizando espaços públicos para a realização das atividades, concentradas em dois polos: o Centro Cultural Multimeios e a Estação Cidadania.

Informações pelo telefone (51) 3289-8298 ou pelos e-mails breno@smc.prefpoa.com.br e estudiomaisrestinga@gmail.com.

