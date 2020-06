Porto Alegre Líder no ranking gaúcho de mortes por coronavírus, Porto Alegre já soma 75 casos fatais da doença

25 de junho de 2020

Óbitos mais recentes foram registrados no Hospital de Clínicas (foto) e Conceição. (Foto: Divulgação/HCPA)

Divulgado nesta quinta-feira (25), o último informe epidemiológico da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) acrescentou mais duas mortes por coronavírus em Porto Alegre, que chegou assim a 75 óbitos causados pela doença em três meses e manteve a liderança isolada no ranking gaúcho de perdas humanas para a pandemia, seguida por Passo Fundo (41), Bento Gonçalves (28) e Lajeado (21).

As vítimas mais recentes na Capital são dois homens idosos. O primeiro tinha 79 anos e histórico de diabetes, hipertensão e doença cardiovascular, internado no Hospital Conceição após ser atendido com sintomas de Covid-19 pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já o outro, de 66 anos, estava desde o dia 11 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Clínicas e sofria de hipertensão, asma e diabetes.

Ainda de acordo com o levantamento divulgado pela prefeitura, a cidade já registrou 3.171 diagnósticos positivos de coronavírus desde o dia 9 de março, data da primeira notificação. Outros 6.891 casos estão sob investigação. Somente nesta quinta-feira, foram confirmados 72 novos contágios. Dos 696 leitos de UTI disponíveis na rede local, 537 (77,16%) estavam ocupados, das quais 112 (20,8%) por pacientes de Covid-19.

Atraso no quadro estadual

O Rio Grande do Sul, por sua vez, registrou 1.079 novos casos de coronavírus, chegando a um total de 23.060 confirmações desde a primeira quinzena de março – esse panorama inclui 18.448 curados (80%), ou seja, já sem sintomas há mais de 14 dias. Até agora, 383 (77%) de 497 municípios gaúchos já tiveram ao menos um diagnóstico positivo de Covid-19.

Já a estatística de óbitos no Estado ficou estancada nos 500 casos fatais informados na véspera pela SES (Secretaria Estadual da Saúde): devido a um problema técnico na operacionalização do banco de dados, as perdas humanas mais recentes só serão contabilizadas nesta sexta-feira (26).

Repasse aos municípios

Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador Eduardo Leite confirmou o pagamento da 13ª parcela da dívida empenhada do Estado com os municípios gaúchos na área da saúde. A parcela, em um valor total de R$ 13,5 milhões, deverá custear ações de programas municipais como ESF (Estratégia Saúde da Família), Pies (Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica) e Samu, dentre outros.

A quitação da dívida em 16 parcelas foi anunciada em maio do ano passado. Desde então, os pagamentos das parcelas são realizados com regularidade, permitindo manter a prestação dos serviços à população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). A dívida foi herdada de gestões anteriores referente aos anos de 2014 a 2018, conforme frisou o chefe do Executivo:

“Desde o início do mandato, assumimos esse compromisso com a saúde. Quando assumimos, havia uma dívida com os municípios de R$ 216 milhões, e negociamos com as prefeituras para pagar essa dívida em 16 parcelas. Estamos adimplindo essa dívida e, além disso, mantendo em dia os pagamentos mensais, a fim de que os municípios e os hospitais possam manter seus serviços”.

(Marcello Campos)

