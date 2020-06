Rio Grande do Sul Hospitais gaúchos começam a receber um lote de 100 respiradores artificiais enviados pelo Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Equipamentos têm como destino 38 hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre e Interior do Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Nesta quinta-feira (18), o governo do Rio Grande do Sul começou a distribuir a diversos hospitais do Estado um lote de 100 respiradores artificiais enviados pelo Ministério da Saúde. Fundamentais para o tratamento de pacientes internados por causa do coronavírus, os equipamentos são utilizados em casos graves da doença, nos quais há dificuldade para respirar naturalmente.

Ao todo, são 35 respiradores de transporte, que ajudam na manutenção da vida do paciente até ser transferido para outro respirador, mais 65 do tipo “beira-leito”, utilizados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O destino do lote são 38 hospitais da região Metropolitana de Porto Alegre e Interior do Estado.

“O envio desses equipamentos tão importantes para garantir o atendimento à população é um reforço à nossa rede hospitalar”, frisou o governador Eduardo Leite. “Não podemos deixar de salientar e de agradecer ao Ministério por esse suporte.”.

“Temos uma grande demanda, mas entramos em contato com os hospitais e mapeamos aqueles que já têm camas e os monitores, para que os leitos possam ser instalados”, acrescentou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Na semana passada, o governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, havia anunciado o recebimento dos 130 aparelhos. Os outros 30 respiradores foram destinados a Porto Alegre.

Lote adicional

Também nesta quinta-feira, a SES recebeu a doação de cinco respiradores, mais de 87 mil máscaras, 290 mil pares de luvas, 270 mil toucas, além de “face shields” (máscaras faciais em acrílico) e óculos de proteção. A iniciativa é do projeto “Todos Pela Saúde”, destinado a ações de enfrentamento à Covid-19 e que tem o Rio Grande do Sul entre os Estados contemplados.

Os cinco respiradores serão instalados no Hospital de Caridade São Jerônimo, em São Jerônimo, com o objetivo auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19. Outros hospitais de todo o Estado receberão os equipamentos de proteção individual (EPIs), entre os quais, o Hospital Regional de Santa Maria.

Secretária adjunta da Saúde, Aglaé Regina da Silva explicou que as doações chegarão a praticamente todos os hospitais gaúchos. “Será uma contribuição muito boa, e a Secretaria Estadual da Saúde tem aproveitado muito bem essa consultoria altamente especializada oferecida pelo projeto”, disse.

Para representar as doações, foi feito um ato simbólico, no Palácio Piratini, com participação do governador, de Aglaé, de Wajner, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Por videoconferência, participaram o administrador do Hospital de Caridade de São Jerônimo, João Batista Pozza, e do diretor técnico do Hospital Regional de Santa Maria, Mery Martins Neto.

“Agradecemos a iniciativa e estendemos os agradecimentos a todos que estão doando, sejam pessoas físicas ou privadas”, declarou o governador Eduardo Leite. “Temos visto muitos gestos de solidariedade que nos dão, além do benefício da doação em si, nos enchem de confiança e de entusiasmo. Sabemos que não estamos sozinhos no enfrentamento à doença e que temos muitas pessoas mobilizadas.”

Nas próximas semanas, o Estado deve receber mais doações, incluindo mais de 2 milhões de máscaras cirúrgicas. “Foram necessárias 19 carretas para carregar todas as doações”, informou o coordenador regional do “Todos Pela Saúde”, André Wajner. “Além das doações físicas, estamos prestando auxílio e apoio na gestão dos hospitais gaúchos, compartilhando experiências no enfrentamento dessa pandemia.”

(Marcello Campos)

