Conheça 8 dicas para fazer uma maquiagem natural em casa

18 de junho de 2020

Em tempos de quarentena, cuidar da aparência, mesmo que seja para ficar em casa, funciona como uma injeção de ânimo. (Foto: Reprodução)

“Seja você mesma” é o lema das mulheres que querem realçar a beleza, mas sem exagerar. Em tempos de quarentena, cuidar da aparência, mesmo que seja para ficar em casa, funciona como uma injeção de ânimo. Uma maquiagem natural pode nos dar a ajuda de que precisamos.

A opção por uma maquiagem natural é ideal e representa a aposta na máxima de que menos é mais. Eis algumas dicas para se sentir linda, motivada e fazer bonito nas videoconferências (ou só na frente do espelho mesmo):

1. Identifique os seus pontos fortes

Use a maquiagem para realçar as maçãs do rosto, os lábios ou os olhos, afastando a atenção de “imperfeições” – como rugas e queixo duplo. Se possível, tire um tempo para assistir alguns tutoriais de maquiagem no YouTube para obter ideias.

2. Menos é mais na pele madura

As bases cremosas pesadas e o pó facial podem dar aparência opaca e sem vida à pele que não é mais tão jovem e é mais seca, além de enfatizar rugas e a “queda” do rosto. Em vez deles, use uma base leve que não se acumule nas rugas.

3. Prefira os cremes

Um blush cremoso pode fazer uma grande diferença na sua aparência, trazendo um ar saudável para o rosto. Escolha um tom levemente mais escuro do que o da sua pele e acrescente um pouquinho de blush em pó para firmar.

4. Esconda as sombras escuras

Quando usar corretivo para suavizar as olheiras, dê preferência ao tipo cremoso. Aplique-o do canto interno até o meio da bolsa de olheira, com leves batidinhas, evitando o canto externo, o que daria destaque às rugas.

5. Jogue fora a sombra azul

Para rejuvenescer, evite também cores do tipo brilhante ou cintilante. Prefira os castanhos e beges, usando um tom mais escuro na pálpebra móvel e outro mais claro no côncavo, cuidadosamente mesclados.

6. Escolha o batom certo

Isso pode dar vibração instantânea à aparência, além de deixar os lábios mais cheios. Experimente tons de rosa e vermelho que sejam inovadores – e, se tiver dúvida, peça opiniões.

7. Combine o delineador labial com o batom

Para uma maquiagem do dia a dia, use um delineador labial em tom semelhante ao do batom. Os delineadores mais escuros envelhecem a aparência.

8. Escolha o rímel certo

Prefira os do tipo à prova d’água. Aplique no máximo duas camadas nos cílios superiores. Já nos inferiores, se usar, ponha só uma camada leve. Evite o uso de delineador durante o dia. À noite, use com moderação.

