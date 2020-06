Saúde Quatro alimentos que fazem bem ao corpo e ao cérebro

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Adultos com alterações precoces de memória beneficiaram do consumo de suco de mirtilo selvagem. (Foto: Reprodução)

Não se lembra onde colocou as chaves de casa? E o nome da pessoa que conheceu ontem? Alguns ajustes na sua dieta podem ajudar a restaurar a memória. Conheça quatro alimentos gostosos e saudáveis, que fazem bem ao corpo e ao cérebro!

Mirtilos

Um estudo constatou que adultos com alterações precoces de memória beneficiaram do consumo de suco de mirtilo selvagem. Os antioxidantes dos mirtilos também ajudam a diminuir a inflamação.

Brócolis

Os brócolis contêm vitamina K, que já demonstrou melhorar a memória episódica verbal – a capacidade de absorver as instruções verbais.

Chá verde

Um estudo descobriu que os indivíduos que beberam chá verde antes de um teste de funcionamento cognitivo tiveram um desempenho significativamente melhor do que aqueles que beberam um placebo.

Salmão

O ômega-3, encontrado em peixes mais gordos, como o salmão, pode realmente melhorar a memória e o tempo necessário para recuperar uma memória.

Como melhorar a capacidade de memória

Para melhorar a capacidade de memória, é fundamental dormir 7 a 9 horas por dia, fazer exercícios específicos como jogos com palavras, reduzir o estresse e comer alimentos saudáveis.

Outras dicas para melhorar a memória podem ser: No final do dia, recordar as atividades que se fez ao longo do dia; Fazer uma lista de compras, mas procurar não usar a lista quando se vai no supermercado, tentando lembrar o que se escreveu; Manter o cérebro alimentado, fazendo refeições de 3 em 3 horas, para estar sempre ativo e pronto para memorizar; Beber bebidas com cafeína, como chá verde ou café, por exemplo, porque a cafeína mantém o cérebro em alerta e facilita a captação da informação a memorizar; Comer alimentos como ovo, nozes, leite, gérmen de trigo, castanha-de-caju e tomate, pois têm substâncias na sua composição que facilitam gravar informações e evitam o esquecimento; Utilizar a mão não dominante para realizar atividades em que geralmente se usa mão direita, como escrever, escovar os dentes, folhear um livro ou abrir uma porta por exemplo; Ir para o trabalho e/ou regressar a casa por outros caminhos diferentes dos habituais; Mudar a localização de alguns objetos que se usam muito no dia-a-dia, como o caixote do lixo ou as chaves de casa, por exemplo.

Além disso, é muito importante a pessoa estar concentrada quando quer memorizar algo. Por exemplo, é mais difícil memorizar um endereço quando se está dirigindo e falando pelo celular do que se a pessoa estiver tentando memorizar o endereço sem fazer outra atividade ao mesmo tempo.

O estresse e a ansiedade também dificultam a memorização, porque o cérebro está ocupado com muitos pensamentos e tem dificuldade em se concentrar para memorizar.

