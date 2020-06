Porto Alegre Hospital Conceição, em Porto Alegre, amplia o número de leitos de UTI para pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Os 15 novos leitos devem entrar em funcionamento até o final desta semana Foto: Andréa Araujo/GHC Os 15 novos leitos devem entrar em funcionamento até o final desta semana. (Foto: Andréa Araujo/GHC) Foto: Andréa Araujo/GHC

O GHC (Grupo Hospitalar Conceição) informou nesta segunda-feira (22) que disponibilizará mais 15 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19. Com isso, o Hospital Conceição, em Porto Alegre, ampliará em 55% a sua capacidade de leitos para pacientes com a doença , passando de 29 para 44.

Conforme o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, os 15 novos leitos devem entrar em funcionamento até o final desta semana. Oliveira informou também que, a partir da tarde desta segunda, começaram a funcionar dez novos leitos de UTI não Covid no Hospital Cristo Redentor, auxiliando na liberação de leitos de UTI não Covid do Hospital Conceição.

Para o diretor técnico do GHC, Francisco Paz, “a abertura de novos leitos atende ao planejamento inicial do Grupo Conceição e contempla um reforço à assistência da pandemia em Porto Alegre, o que deverá trazer um pouco mais de tranquilidade à gestão municipal”.

Segundo Paz, esta ampliação “está sendo feita no momento oportuno e possível, considerando que temos carência de equipes profissionais”. O dirigente lembra que a realização recente de um concurso para intensivistas no GHC ajudará a suprir as necessidades e possibilitará o remanejo de alguns especialistas sem que haja prejuízo a qualquer setor.

