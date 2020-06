Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 19.710 casos confirmados de coronavírus e 458 óbitos

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O número estimado recuperados é de 15.994 (81% dos casos). Foto: Reprodução O número estimado recuperados é de 15.994 (81% dos casos). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (22) 414 novos casos da Covid-19 e teve 25 novos óbitos confirmados nas últimas 24 horas, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Com estes números o total de casos é de 19.710, em 373 municípios, e o de óbitos 458. O número estimado recuperados é de 15.994 (81% dos casos).

Os óbitos registrados foram nos seguintes municípios:

– Bento Gonçalves (homem, 76 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 70 anos);

– Caçapava do Sul (mulher, 55 anos);

– Campo Bom (mulher, 34 anos);

– Campo Bom (mulher, 71 anos);

– Campo Bom (homem, 74 anos);

– Canguçu (homem, 79 anos);

– Capão da Canoa (mulher, 86 anos);

– Carlos Barbosa (mulher, 88 anos);

– Caxias do Sul (homem, 55 anos);

– Constantina (homem, 62 anos);

– Erechim (homem, 71 anos);

– Farroupilha (mulher, 74 anos);

– Flores da Cunha (mulher, 54 anos);

– Guaíba (homem, 67 anos);

– Guaíba (homem, 64 anos);

– Ibirubá (homem, 55 anos);

– Itaara (homem, 69 anos);

– Nova Prata (homem, 66 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 70 anos);

– Passo Fundo (homem, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Restinga Seca (mulher, 70 anos);

– Santo Ângelo (homem, 83 anos);

– Santo Ângelo (homem, 78 anos).

A Secretaria Estadual da Saúde também definiu nesta segunda por reclassificar um óbito anteriormente considerado associado ao coronavírus: uma mulher de 51 anos de Nova Araçá. A causa foi atribuída após discussão médica em decorrência a uma neoplasia.

Ela internou em Bento Gonçalves com um quadro de sintomas respiratórios, como exame positivo de Covid-19 em 26 de maio. O óbito em foi 14 de junho tendo como causa a neoplasia maligna que ela já apresentava anteriormente.

Os novos casos confirmados nesta segunda são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 1

Alvorada – 9

Antônio Prado – 2

Bagé – 4

Barão – 1

Barão de Cotegipe – 1

Barra do Ribeiro – 4

Bento Gonçalves – 5

Caçapava do Sul – 1

Cachoeirinha – 1

Camaquã – 2

Campo Bom – 3

Campo Novo – 1

Candiota – 1

Canoas – 22

Carazinho – 5

Carlos Barbosa – 1

Catuípe – 1

Caxias do Sul – 11

Chapada – 3

Charqueadas – 1

Ciríaco – 1

Crissiumal – 1

Cruz Alta – 3

Dom Pedrito – 1

Encantado – 2

Encruzilhada do Sul – 1

Erechim – 6

Esteio – 6

Estrela – 2

Farroupilha – 2

Faxinalzinho – 1

Fazenda Vilanova – 1

Fontoura Xavier – 1

Formigueiro – 1

Frederico Westphalen – 5

Garibaldi – 1

General Câmara – 1

Getúlio Vargas – 3

Gramado – 1

Gravataí – 2

Guaíba – 2

Guaporé – 2

Ibirubá – 1

Igrejinha – 1

Ijuí – 8

Iraí – 4

Itaara – 2

Ivoti – 1

Jaguari – 1

Lagoa Vermelha – 1

Lajeado – 4

Lavras do Sul – 1

Mariana Pimentel – 2

Minas do Leão – 1

Morro Reuter – 1

Nova Prata – 1

Novo Hamburgo – 33

Osório – 3

Palmeira das Missões – 14

Panambi – 2

Passo Fundo – 63

Paverama – 1

Pelotas – 4

Portão – 3

Porto Alegre – 23

Presidente Lucena – 1

Ronda Alta – 2

Sananduva – 1

Santa Cruz do Sul – 1

Santa Maria – 14

Santa Maria do Herval – 3

Santa Rosa – 2

Santiago – 1

Santo Ângelo – 7

Santo Antônio da Patrulha – 1

São Borja – 1

São Gabriel – 3

São Jerônimo – 1

São José do Sul – 2

São Leopoldo – 1

São Sebastião do Caí – 4

São Sepé – 1

Sapiranga – 6

Sapucaia do Sul – 5

Sarandi – 1

Seberi – 4

Serafina Corrêa – 1

Soledade – 1

Tapera – 1

Taquara – 1

Taquari – 2

Teutônia – 4

Torres – 4

Tramandaí – 3

Três Cachoeiras – 2

Três Passos – 27

Tupanciretã – 2

Vacaria – 1

Veranópolis – 1

Viamão – 1

A atualização teve ainda 52 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul