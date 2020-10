Colunistas Hospital da Criança recebe obras do escritor Roberto Revoredo.

Por Flavio Pereira | 30 de setembro de 2020

O escritor Roberto Revoredo, o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, e do diretor administrativo e financeiro, Moises Prevedello. Foto: Marcus Oliveira/GHC Foto: Marcus Oliveira/GHC

Conhecido pelo seu trabalho de investigação e pesquisa da história da América Latina, o escritor, palestrante e jornalista, o peruano/brasileiro Roberto Revoredo Castro, que também escreve obras infantis, fez nesta quarta-feira a doação ao Hospital Criança Conceição (HCC) de Porto Alegre , de 400 livros. As obras infantis, “O Ursinho Pelucinha” e “Biquinho” serão entregues às crianças do HCC no dia 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia das Crianças.

O ato teve as presenças do diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Cláudio Oliveira, e do diretor administrativo e financeiro, Moises Prevedello.

Oliveira destacou que o incentivo à leitura tem sido uma das ações desenvolvidas pela sua gestão,e que a doação recebida, será extremamente útil para incentivo à leitura entre as crianças do HCC.

