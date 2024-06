Rio Grande do Sul Hospital de Campanha é instalado em Rio Grande

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

A estrutura do HCamp tem capacidade para 40 leitos. Foto: Divulgação A estrutura do HCamp tem capacidade para 40 leitos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (30), a cidade de Rio Grande passou a contar com a estrutura do Hospital de Campanha (HCamp) montado pela Marinha do Brasil.

Instalado no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Parque Marinha, ao lado do SEST/SENAT, o hospital funcionará todos os dias, das 8h às 17h, e atenderá pacientes adultos e crianças. Não é necessário agendamento para ser atendido.

A estrutura do HCamp tem capacidade para 40 leitos, onde os pacientes podem ficar algumas horas em observação e até o período de estabilização, quando necessário.

Conforme a secretária da Saúde, Zelionara Branco, qualquer cidadão residente no município pode procurar o HCamp para ser atendido.

“Não é um modelo de urgência e emergência, mas de pronto atendimento. O hospital tem capacidade para realizar avaliação clínica e pediátrica”, explica Zelionara Branco.

O hospital chegou ao Rio Grande do Sul vindo do Rio de Janeiro e estava montado em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde realizou mais de 3 mil atendimentos às pessoas atingidas pelas inundações do Guaíba.

