Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

As enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul causaram perdas bilionárias no Estado. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) informou que as chuvas provocaram perdas de R$ 3,372 bilhões para a agropecuária gaúcha. Apenas na agricultura, o montante alcança R$ 3,1 bilhões. O prejuízo para o setor agrícola segue crescendo, quando comparado com as perdas de R$ 2,7 bilhões estimadas pela entidade em 24 de maio, data da penúltima atualização.

Já na pecuária gaúcha, as perdas no segmento passaram de R$ 245,4 milhões para R$ 272,4 milhões.

Na produção de soja, os danos são estimados em R$ 900 milhões, abrangendo 23 municípios da região Sul do Estado. Além disso, a pecuária, as hortaliças, a pesca e o cultivo de milho também foram severamente afetados.

Thales, produtor rural de Pelotas, relata ter perdido pelo menos 50% de sua lavoura de soja, que ocupa 350 hectares. Ele explica que, além das áreas inundadas, o próprio grão sofreu avarias significativas devido às chuvas excessivas.

“A gente fica triste com isso e difícil falar isso porque ninguém imaginava. Nós tivemos os avisos aqui, a gente teve essa sorte que os nossos governantes aqui nos ajudaram, a prefeita avisou, defesa civil. Então, a gente tentou fazer barreiras de contenção, a gente teve ainda alguns dias pra tentar fazer alguma coisa, a gente não imaginava, não sabia o tamanho e o quanto subiria essa água”, disse.

Ao considerar todos os setores da economia no Rio Grande do Sul, as chuvas tiveram um impacto de R$ 11 bilhões até o momento, ou R$ 600 milhões a mais que o estimado anteriormente.

Ainda de acordo com a CNM, o total de R$ 11 bilhões corresponde aos prejuízos informados por 130 municípios, sendo que R$ 2,5 bilhões são referentes a perdas no setor público e R$ 3,9 bilhões no setor privado. A maioria dos prejuízos, por enquanto, foram observados no setor habitacional, com R$ 4,6 bilhões, sendo mais de 109,7 mil casas danificadas ou destruídas.

